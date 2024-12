El Barcelona bate récords con el precio de las entradas contra el Atlético de Madrid

El Barcelona se ha subido definitivamente a la parra con el precio de las entradas que ha lanzado el club contra el Atlético de Madrid del próximo sábado a las 21:0o horas. Tal es la desorbitada cantidad que el socio azulgrana que no se sacó el abono de temporada tendrá que rascarse a fondo el bolsillo si quiere asistir al partidazo de la jornada 17 de Liga.

La localidad más barata para poder presenciar en directo este trascendental duelo que se jugará en Montjuic se sitúa en los 149 euros en uno de los fondos (Gol 1), cuya visibilidad no es la mejor por la lejanía de la grada con respecto al terreno de juego. Por el contrario, la entrada más cara estaría en los 339 euros, que sería en Tribuna 2, posiblemente la zona del estadio donde los aficionados mejor puedan disfrutar del choque.

Sin embargo, hay una cuestión bastante incoherente en relación a estas cifras prohibitivas que oferta el club azulgrana que preside Joan Laporta. Y es que si comparamos los precios del Barça-Atlético con los del último Clásico que disputaron los culés ante el Real Madrid, uno aprecia que las localidades en el Bernabéu eran considerablemente más económicas (130 euros en el cuarto anfiteatro).

Estos precios anunciados en su día por el club blanco tienen más de sentido porque estamos hablando del tradicional duelo de titanes que siempre paraliza al fútbol mundial, el partido que todo aficionado moriría por ver en directo. De todos modos, la cosa no termina aquí. Y es que los precios que anuncia normalmente el Barcelona para cualquier partido que disputa en Montjuic son abusivos por regla general, sea el rival que sea.

Barça – Valencia: 78 euros la más barata

Un ejemplo podemos encontrarlo en el choque que los hombres de Hansi Flick disputarán contra el Valencia el fin de semana del 25 y 26 de enero. Las entradas más económicas se sitúan en 78 euros, en uno de los córners del estadio Lluís Companys, y estamos hablando de un partido que el conjunto azulgrana disputaría contra un equipo que, a día de hoy, evidentemente no aspira al título de Liga, sino más bien por intentar salvar la categoría.

Muchos aficionados culés han mostrado su total indignación con el club catalán a través de las redes sociales por fijar estos precios inasumibles. Y es que con esta estrategia que busca seguramente una gran inyección económica que sirva tal vez para cuadrar las cuentas de su límite salarial, el Barcelona está convirtiendo el fútbol en un deporte prohibitivo, elitista, lejos de sus orígenes de ser un fenómeno de masas.

De hecho, a los más jóvenes culés les interesa cada vez menos ir a Montjuic, y no es porque no les atraiga, es que no pueden verlo porque a día de hoy presenciar en directo un partido del Barça en el estadio es claramente un bien de lujo.