Barcelona-Atlético: cuentas pendientes en Montjuic

Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras este domingo (21:00 horas) en el Estadio Olímpico de Montjuic en un choque con muchas cuentas pendientes. Joao Félix ante su todavía equipo, Griezmann ante su ex equipo y dos equipos que se juegan el devenir de sus aspiraciones en la Liga. Dos estilos que, en la teoría, son completamente antagónicos, pero que en la práctica ha dejado claro que los de Xavi Hernández ganaron el último campeonato liguero con el famoso ‘unocerismo’ creado, acuñado y perfeccionado por los del Cholo Simeone.

Y es que la previa ha de este enfrentamiento entre el Barcelona y el Atlético ha estado marcada por las declaraciones cruzadas entre los jugadores del equipo colchonero hacia Joao Félix. «Había momentos que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante», dijo Antoine Griezmann. «Podría haber hecho las cosas mejor», añadió Saúl Ñíguez. Los palitos estaban ahí y el portugués no dudo en responder a sus ex compañeros.

Sobre las palabras de Griezmann, el portugués respondió muy serio: «No estoy de acuerdo. Cada uno tiene su opinión… y no voy a comentar». Por otro lado, también respondió a Saúl: «Obvio que se podrían haber hecho las cosas mejor», pero recordó que «tanto yo como todos. Han habido cosas que no se han hecho bien, pero no fue culpa sólo de uno… fue de varios».

Más allá de todo lo extradeportivo, el partido llega con dos dinámicas completamente opuestas. Pese a que el Barcelona salvó el primer ‘matchball’ de la temporada ganando al Oporto y logrando la clasificación para los octavos de final, el conjunto azulgrana no está en el mejor momento de la temporada, sino quizás en el peor. Además, Xavi ha venido estando cuestionado por la directiva por los malos resultados, pero la victoria en competición europea ha supuesto un bálsamo para este partido.

Al son de Griezmann

Si este Atlético de Madrid está en uno de los mejores momentos de los últimos años es en parte al espectacular estado de forma de Griezmann. El delantero francés es el foco por el que se guía su equipo. Es capaz de jugar de delantero, en una banda o hasta de mediocentro. Un fiel escudero del Cholo Simeone que está a escasos goles de convertirse en el máximo goleador de la historia del club.

Pero el Atlético de Madrid no es solo Griezmann. Morata es el que pone los goles, y en los costados tanto Lino como Riquelme se han erigido como dos jugadores importantísimos para Simeone. Ambos futbolistas, nuevos esta temporada han derribado la puerta y han convencido al técnico argentino para ser titulares en partidos de estas dimensiones.

Ambos equipos se encuentran empatados a puntos (31) y a siete del Real Madrid tras su victoria ante el Granada. Eso sí, los colchoneros con un partido menos que deberán recuperar ante el Sevilla antes de Navidad. Perder este partido, tanto para uno como para otro podría alejarle del conjunto blanco y decir prácticamente adiós a sus aspiraciones por ganar esta Liga que tan disputada está siendo en estos primeros meses de competición.