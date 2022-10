El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, dio explicaciones sobre el estado financiero del club culé después de la activación de las famosas palancas y la realización de fichajes importantes el pasado verano. También analizó la situación de ruina económica por la que atraviesa la entidad catalana.

Situación post pandemia

«Una sociedad ordinaria estaría en fallida y la solución inmediata era pedir dinero a los propietarios. Pero el presidente no lo quería. Recordemos que estábamos en una situación post pandemia y el socio no era responsable de la mala gestión que se hizo. Le pedimos confianza para poner en venta activos del club».

Presupuesto

«Normalmente cuando se hacen los presupuestos, son siempre ambiciosos. El actual es un presupuesto conservador. Soy así de atrevido. El que se preocupe por el tema de Champions, tranquilos, ganaremos los tres partidos y se acabará el problema».

Desequilibrio importante

«Tenemos todavía un desequilibrio importante pero tenemos una serie de vencimientos contractuales importantes que acaban este curso y el próximo, y la siguiente temporada estemos ya en el punto donde queremos estar».

Las palancas

«La temporada anterior, aunque podríamos activar otras palancas como puede ser una venta de un jugador, el año pasado habríamos perdido 106 millones y en el actual, 210 millones. Lo digo a la bruto, aunque también hubieran existido otras posibles palancas. Entre esta temporada y la siguiente, desaparecen costes importantes».

Incrementos de ingresos

«Y trabajamos en el incremento de ingresos, aunque más lentos de lo que querríamos. Tratamos de recuperar la confianza de sponsors y en una situación de post pandemia. Puede ser el mejor ejercicio del club a nivel de patrocinios».

Recompra derechos TV

«No es una cesión, vendemos los derechos con los riesgos positivos o negativos. Los derechos los gestiona la Liga. Imaginemos que hace una gran gestión, ojalá, y nos ponemos a nivel de la Premier. Repercutiría positivamente, y encantados porque tenemos el 75%. Nosotros marcamos el beneficio que puede tener Sixth Street y aquí entraría esta opción de recompra. Los 25 años es lo establecido según lo que marca la posible revalorización de LaLiga. Tenemos la opción de avanzar esta recompra y sería una operación simbólica».

Pérdidas por salir del Camp Nou

«Trabajamos con ideas y somos imaginativos para minimizarlo. Me enfada lo que se ha hecho antes y lo que no se ha hecho, como no aprovechar el Covid para hacer el Espai Barça. Es un problema económico y social, porque no puedo llevar a todos los socios a Montjuïc. Y no se ha hecho ninguna inversión de mantenimiento en el Camp Nou. Es más coste para el Espai Barça. No puedo cuantificar las posibles pérdidas, estamos trabajando».

Pérdidas por la Champions

«El año pasado el impacto de la eliminación fue de 12 millones. Contemplamos ganar la Liga y llegar a cuartos de Champions».

Vender la manga

«Se está trabajando en esto. Ha pasado el tiempo que viene la gente aquí, tienes que viajar tu para buscar patrocinios».

Superliga

«No lo contemplamos pero cualquier replanteamiento sería positivo. Nuestra voluntad sería un acuerdo para que los clubes que más generan sean los que más reciben. Estamos en esta situación. Cualquier movimiento será mejor que el que tenemos».

Messi

«Como cuando jugaba, tiro las pelotas fuera. Es un tema de la dirección deportiva. Si lo considera, nos pondremos a trabajar. Pero sí, es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas del club».