Nuevo lío en Can Barça, de nuevo con la Justicia. Una sentencia del pasado 25 de enero deja claro que el FC Barcelona ayudó al jugador de baloncesto Víctor Sada simulando diversos contratos que le permitieron defraudar a Hacienda ingresos superiores a 170.000 euros. Se puede leer que dictaminan que el club catalán firmó «contratos simulados» a través de una empresa intermediaria que permitieron que el futbolista ocultara tal cantidad de dinero al fisco.

Cabe destacar que la sentencia no señala ningún castigo penal al Barça en sí, y sí a Víctor Sada, al que señala como principal culpable de este fraude a la Hacienda Pública, aunque no deja de ser dudosa la sentencia, que apunta a que el club simuló contratos, los cuáles permitieron al ex jugador de baloncesto y actualmente entrenador asistente del Barça Atlètic, el filial culé, defraudar exactamente 177.029 euros al fisco.

En el fallo se especifica que detectaron la simulación de contratos entre el Barça y la entidad U1ST Sports Basket España SL, que pertenecía al por aquel entonces agente del jugador, con los que encubrieron primero 69.037 euros en 2012, después 71.995 euros en 2013 y por último 35.997 euros en 2014, lo que eleva la cifra a esos 177.029 euros.

«En el presente caso, procede confirmar la existencia de simulación o dicho de otro modo, la concurrencia de los requisitos que permiten determinar que el agente es un prestador de servicios para el jugador (recurrente) y no para el club», se puede leer en la sentencia que saca a la luz El Periódico de España y que confirma el encubrimiento del Barça, el agente y jugador en «una considerable actividad probatoria» con la que se demuestra «la efectiva existencia de la simulación».

«Nadie mejor que el recurrente sabía que la entidad U1ST Sports era su agente en las negociaciones y posterior firma de sus contratos de trabajo con el FC Barcelona, siendo aquél el que tenía que remunerar a su agente por los servicios prestados. Por lo tanto, si se pacta que dichos pagos los realice el club que lo contrató por su cuenta, estos pagos suponen una retribución más derivada de su relación laboral con el club, constituyendo en definitiva, rentas del trabajo», especifica la sentencia sobre el asunto, que deja al Barça «como un mero intermediario».

El Barça, cuestionado por este caso, responde así: «No tenemos noticias de esta sentencia ni nosotros éramos parte en el procedimiento. Debe ser fruto de una inspección hecha al jugador. No podemos dar nuestra versión de los hechos sobre algo que desconocemos absolutamente»