El futuro del Barcelona pasa ahora por sus viejos jugadores. Si desde el banquillo lidera el equipo un Xavi Hernández que aceptó el reto y está superando, en el futuro de su actual plantilla aparecen también otros ilustres aunque con traje y corbata. Iván de la Peña y ahora el portugués Deco tienen un papel crucial en el proyecto blaugrana que viene: ambos son agentes y llevan los asuntos de Gavi y Raphinha, entre otros.

El Barça está dando pasos agigantados en la planificación de la próxima temporada. El club, ante sus dificultades económicas quiere jugar la baza del proyecto y la rapidez para cerrar sus operaciones, tanto las renovaciones como algunos de sus fichajes. En este caso, dos de ellas son la ampliación de contrato de Gavi, que es representado por un viejo conocido como Iván de la Peña, y también la de Raphinha, el elegido para reforzar el extremo derecho la próxima temporada por delante de un Adama Traoré, el cual es representado por Deco, su agente y también asesor deportivo del Barça, algo que ha levantado ciertas sospechas en el entorno culé.

Joan Laporta deberá sentarse a hablar en las próximas semanas con ambos ex futbolistas para alcanzar un acuerdo tanto de renovación por Gavi, el mismo que se está retrasando más de lo debido y que ha generado cierto malestar en su entorno, y también para el fichaje de Raphinha, que con contrato hasta 2024 en el Leeds no será tarea sencilla.

La relación con Deco ha sido siempre muy positiva para Joan Laporta. Durante la campaña electoral, el luso fue uno de los ex futbolistas culés que apareció en algunos de los vídeos que promovían la candidatura del barcelonés. De hecho, una vez se consumó su victoria y se instaló de nuevo en el Camp Nou, el presidente decidió contar con Deco para labores de scouting en mercados como el brasileño y el portugués, labor que desempeñaba hasta entonces el polémico André Cury.

Pese a que esta dualidad de desempeños, como agente de futbolistas y ojeador del club, según diversos medios no hay contrato que vincule en estos momentos al ex internacional portugués con el Barça, pese a que sí toma partido en decisiones y recomienda a futbolistas, como en este caso ocurre con Raphinha. El brasileño es la joya de la corona de su agencia, tasado en 45 millones y haciendo buenos números este curso, con nueve goles y tres asistencias en 29 partidos con el Leeds. Estos días el agente luso está en la Ciudad Condal para negociar su fichaje por el Barcelona este verano.

Iván de la Peña es el otro ex culé con el que Joan Laporta debe sentarse a hablar en las próximas semanas. El agente tiene a varios culés entre sus representados con Footalent, a jugadores blaugrana como Eric García o el talentoso portero Arnau Ternas, pero también a Gavi, con el que llevan meses en unas negociaciones que no terminan ni de avanzar ni de concretarse. Existe además cierto malestar sobre esto, primero porque se emplazó a un acuerdo tras el mercado invernal y todavía no se ha tratado como es debido.

La segunda cuestión es un tema salarial. Desde el club se ha insistido en las dificultades económicas que vive la entidad y que se deben ajustar los emolumentos acorde a ello. Pero las filtraciones en cuanto a los contratos de los fichajes ya cerrados para el próximo curso, como son los casos de Christensen o Kessié, que se estima que cobrarán cantidades muy por encima de lo que se viene ofreciendo a los jugadores de la plantilla actual, tiene mosqueado a medio vestuario, especialmente a los que renovaron recientemente o los que está en ello.