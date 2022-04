Los últimos movimientos del Barça no están sentando nada bien en el vestuario culé. Hablamos de las incorporaciones que tiene ya cerradas el club de cara a la próxima temporada, los fichajes de Andreas Christensen y Franck Kessié, que llegarán con la carta de libertad debajo del brazo y un suculento contrato que no ha gustado entre los futbolistas de la actual plantilla, algunos de ellos recién renovados y otros a la espera.

Se han filtrado algunas de las previsibles cifras que percibirán ambos jugadores de cara a la próxima temporada en el Barça y estas no han sentado nada bien a la plantilla. Desde la llegada de Joan Laporta, el discurso siempre ha sido el mismo, de necesidad, recortes y compromiso. Son muchos los futbolistas que han entrado por el aro y se han reducido notablemente sus emolumentos debido al mal momento por el que pasaba el club, otros que han aceptado renovaciones a la baja o no todo lo elevadas que esperaban.

Es por ello que las noticias de los contratos elevados que recibirán Christensen y Kessié por firmar con el Barça han levantado algunas ampollas en el vestuario culé. Principalmente porque la excusa del límite salarial y las urgencias económicas se diluyen con esto, segundo porque se premia más a jugadores que llegan de fuera y no a los que están dando la cara este curso, sean canteranos o veteranos.

De hecho, como publica Mundo Deportivo, existe gran malestar en la figura de Gavi. El joven, con tan sólo 17 años, se ha hecho con un lugar tanto en el Barça como en la Selección y su renovación sigue enquistada tras meses de conversaciones. En el club culé se aseguró al centrocampista que se acelerarían las negociaciones una vez concluyera el mercado invernal, que fue movido con diversas llegadas como las de Aubameyang o Adama Traoré, sobre la bocina. Pero han pasado ya dos meses y su renovación está en el mismo punto de partida.

Al parecer, según el mencionado medio, lo que se ha pactado con Kessié anualmente es más de lo que percibirá Pedri González tras su renovación. El canario, posiblemente el mejor futbolista actualmente de la plantilla culé, cobrará menos que el aún centrocampista del Milan. Evidentemente, las conversaciones con Gavi están girando en términos inferiores incluso a los de Pedri, algo que no gusta nada al sevillana, especialmente por lo que cobrará el recién llegado.

El hecho de no pagar traspaso por Christensen y Kessié obliga evidentemente al Barça a ser más generoso con los salarios de estos futbolistas, pero esto puede provocar un malestar dentro del vestuario ya que no se están respetando los márgenes salariales en los que tanto insistió el club durante estos meses. Esos nuevos escalones que se generarán con la llegada de ambos puede provocar dificultades con las renovaciones que están aún latentes, como son los casos de Ronald Araujo –que avanza en positivo tras una mejora culé, posiblemente por este motivo–, Ousmane Dembélé o el propio Gavi.

En entorno de Gavi está además molesto porque el Barça no ha cumplido los tempos que aseguró establecer. El futbolista está muy contento en el club y su deseo es continuar, pero no entiende la tardanza para alcanzar un acuerdo que debería ser sencillo dado los deseos de ambos lados. El sevillano tiene actualmente una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y acaba contrato en 2023. Su futuro no parece peligrar, pero el Barça debe tomar medidas.