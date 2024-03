El Barça se mantiene invicto desde que Xavi anunció su marcha

El Barcelona ganó por 3-1 al Nápoles y se clasificó para los cuartos de final de la Champions League, enlazando el noveno partido consecutivo sin perder desde que Xavi Hernández anunció su marcha cuando finalice la presente temporada. Como el propio entrenador recalca en cada una de sus comparecencias en público, su equipo ha mejorado notablemente desde que aquel 27 de enero comunicó por sorpresa un adiós precipitado que llegó en rueda de prensa tras la dura derrota por 3-5 ante el Villarreal en el Olímpico de Montjuic.

«La gente no me creía cuando decía que los jugadores iban a dar un paso adelante», afirmó Xavi minutos después del pitido final. Lo cierto es que el Barça ganó sólidamente a un grupo de jugadores de nivel inferior y además contó con la suerte arbitral en dos ocasiones, primero con una expulsión perdonada a Christensen y en el inicio de la segunda parte con un penalti no pitado de Cubarsí sobre Osimhen.

Aun así, los culés están en cuartos y ya esperan un rival que se conocerá en el sorteo del próximo viernes. Xavi, que se está esforzando en hacer mella con su discurso, ha conseguido el objetivo de sacar a flote a su equipo tras ese fatídico varapalo en casa contra el submarino amarillo. Desde entonces han cosechado seis victorias y tres empates en nueve encuentros y el domingo tendrán otra prueba de fuego por la Liga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El público de un Lluís Companys hasta la bandera coreó el nombre de Xavi durante bastantes tramos del partido frente al Nápoles, un duelo que se puso muy de cara en los compases iniciales. Fermín López y Joao Cancelo anotaron dos goles en dos minutos y dejaron la eliminatoria encarrilada en el minuto 17. Pero antes del descanso, el central napolitano, Rrahmani, recortó distancias y revivió a los suyos.

A Xavi le funciona el discurso

Después de una segunda parte llena de ocasiones para el Barça, Lewandowski consiguió marcar el 3-1 y dejó sellado el pase a la siguiente ronda. Esta última victoria dio más vida a un Xavi que está alcanzando el objetivo que quería cuando realizó el anuncio de su salida. Con casi total seguridad, el catalán continuará hasta final de temporada y de cosechar algún título, algo que parece bastante improbable, habrá que ver si mantiene su decisión.

«Ya dije que iban a dar un paso tras mi decisión. Estamos entre los ocho mejores y es momento para disfrutar, sí señor», recalcó Xavi en sus declaraciones post partido. El Barça necesitaba esto, y así lo pidió el catalán en la previa, una noche mágica. Creyó en sí mismo, tuvo momentos eléctricos y de presión alta, inmaculada, con acierto ofensivo, y supo también sufrir para ir a cuartos cuatro años después.

El Barcelona de Xavi estará de nuevo entre los ocho mejores y continúa soñando con lograr la Champions en esta época de penurias económicas y de sufrimiento por fichar e inscribir jugadores. Estar en cuartos ya da más holgura económica al club, pero lo cierto es que ese sueño se gana en el césped y, esta noche, el equipo del de Tarrasa cumplió con lo que se le pedía y con creces.