El Barça y el Atlético negocian una reducción del precio de Griezmann

La situación de Antoine Griezmann esta temporada se podría resolver pronto. El delantero francés sigue cedido en el Atlético de Madrid, pero su presencia en el campo viene condicionada por una cláusula que obligaría a los rojiblancos a desembolsar unos 40 millones al Barcelona si supera más de 45 minutos por encuentro en la mitad de los partidos en los que esté disponible. Ello ha hecho que Simeone le dé un limitado número de minutos en lo que va de campaña, pero la situación podría cambiar, según apuntan en Francia. Los dos clubes implicados estarían negociando una reducción del coste del traspaso del francés a 25 millones de euros.

Antoine Griezmann no ha entrado en el once titular ni en los cinco partidos de Liga que ha jugado el Atlético ni en el debut en la Champions League. El delantero rojiblanco, cedido por el conjunto azulgrana, no ha gozado de la titularidad, pero sí ha entrado religiosamente en el minuto 63 del encuentro para aportar su granito de arena a los de Simeone. El motivo de su limitada presencia en el campo no es otro que una cláusula que llevaría a los rojiblancos a ejercer la opción de compra obligatoria establecida en 40 millones de euros, en caso de que el jugador supere los 45 minutos por partido en la mitad de los partidos en los que esté disponible.

A pesar del reducido tiempo de juego del francés en el campo, Griezmann ya se ha estrenado de cara a la portería, lleva tres goles en lo que va de campaña y dos de sus tantos han sido decisivos para que el Atlético de Madrid se llevara los tres puntos. Lo hizo ante el Valencia y repitió después ante el Porto con un gol en el descuento para poner el definitivo 2-1.

Ahora su situación podría cambiar y gozar de mucho más tiempo en el campo si se produce el acuerdo que apunta el diario L’Equipe. Según la información del periódico galo, estaría cerca un posible acuerdo para rebajar el precio de Griezmann. El Atlético de Madrid vería rebajado sustancialmente la cifra que debería pagar por el delantero: de los 40 millones inicialmente estudiados se pasaría a unos 25 millones de euros. Ambos clubes estarían en negociaciones y tratarían de resolver la situación en las dos próximas semanas, aprovechando el parón de selecciones.