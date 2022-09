El Barcelona se teme lo peor con Griezmann. La solidez del pacto alcanzado en el Atlético de Madrid con el jugador para saltar al campo a partir del minuto 60 de juego hace que en las oficinas del Camp Nou vean avecinarse un problema económico que puede complicar, y mucho, la planificación de la siguiente temporada. Pese a sus amenazas de judicializar el caso, la entidad azulgrana lo tiene todo en contra para salirse con la suya.

Desde el Barcelona se proclaman dos argumentos para intentar amedrentar al Atlético y terminar cobrando una cantidad que puede llegar a ser de hasta 40 millones de euros. El primero de ellos es su particular interpretación de la cláusula en la que supuestamente los minutos que debía disputar Griezmann para el pago debían cumplirse en el primer año de cesión. Los mandatarios culés creen, o al menos deslizan, que, como la segunda temporada sólo era una posibilidad, el cálculo de los minutos no debe aplicarse sobre ese segundo año sino sobre el primero.

«Habría que ver cómo está redactado el contrato, pero ese argumento no parece muy consistente», asegura Toni Roca, CEO del Sports Law Institute y reputado abogado deportivo. Por su parte, el Atlético explica de puertas hacia dentro que se extendió el periodo total de la cesión y por tanto el préstamo se prorroga. «Lo lógico es que el requisito del 50% sea por el periodo total de la cesión. No hemos visto el contrato, pero estas cláusulas suelen ser bastante estándar», añade Roca a OKDIARIO.

Otro de los argumentos a los que podría acogerse el Barcelona es que el Atlético pudiese estar actuando de mala fe para no tener que pagar, algo que sí podría llegar a interpretar el Código Civil. «Habría que probar que el Atlético lo está haciendo y, más allá de la evidencia, puede defender de forma razonable que se trata de una razón deportiva porque, por ejemplo, tiene a Morata, Joao Félix como titulares y Griezmann da más rendimiento entrando como revulsivo desde el banquillo. Es complicado que el Barça, que es quien tiene que probar, pueda demostrar que se está obrando de mala fe aunque todo el mundo pueda pensar esa sea la razón para no pagar», explica Roca.

Más argumentos para el Atlético

El pasado viernes, en la presentación de los límites de coste de plantilla deportiva de los clubes de la Liga, desde la patronal, el propio Javier Tebas, confirmaba que el coste del futuro fichaje al terminar la cesión -los 40 millones de la discordia- no se ha incluido en este ejercicio para aumentar la masa salarial. «Evidentemente, eso un argumento en contra del Barça. Si tu mismo en tu contabilidad no lo computas es que entiendes que no se debe cobrar ese dinero. Es algo que podría utilizar el Atlético», confirma el CEO del Sports Law Institute.

Uno de los grandes conflictos que podrían generarse en torno al caso es la duración que un proceso judicial pudiese conllevar, alterando eso los balances que puedan permitir a los equipos planificar su temporada respecto al fair play financiero. Sin embargo, esta disputa entre el Barcelona y el Atlético sería, siempre y cuando se ponga una demanda, por el Tribunal Arbitral de Fútbol de la Liga. Toni Roca detalla que «por lo general los contratos de transferencia entre clubes de la Liga española se suelen derivar a este tribunal por conocimiento y agilidad». «Además se resolvería muy rápido», añade, a la vez que estima que se conocería el laudo, que no es recurrible (salvo casos excepcionales), en dos o tres meses desde que el Barça interpusiese la demanda.

