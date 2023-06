Bagnaia vence en Assen y aumenta su distancia con Jorge Martín

Pecco Bagnaia venció en el Gran Premio de Assen de MotoGP y aumentó su distancia en la clasificación mundial con Jorge Martín, que fue quinto. El piloto italiano salía desde la segunda posición, pero consiguió ponerse líder a las pocas vueltas de comenzar la carrera. El campeón del mundo aprovechó el toma y daca que llevaron a cabo Bezzecchi (2º) y Binder (4º) para escaparse y lograr una nueva victoria esta temporada. Después de la bandera a cuadros, Espargaró se llevaba una gran alegría con la sanción de Binder, que se bajaba del cajón en favor del español.

Sin Marc Márquez, que había anunciado en la mañana de este domingo su ausencia por lesión, la carrera comenzó sin decepcionar a nadie. Como acostumbra la categoría reina y además en la Catedral del automovilismo, Binder se ponía líder en la primera vuelta, con Bagnaia segundo, mientras que Bezzecchi perdía el liderato colocándose en tercer lugar. Por parte de los españoles, Aleix Espargaró seguía 4º y Jorge Martín décimo.

Pero el líder del mundial, Bagnaia, ponía tierra de por medio en la tercera vuelta poniéndose líder de la carrera. Momento exacto en el que Quartararo y Zarco se iban al suelo tras un choque entre ambos. El piloto de Yamaha se dolía notablemente en uno de sus hombros. Una vuelta más tarde, el automovilismo español perdía a otro de sus pilotos. Maverick Viñales, que venía muy fuerte hacia los puestos de arriba, se cayó de su moto mientras este se lamentaba.

Pasaban las vueltas y Bagnaia, Binder y Bezzecchi se escapaban del resto de pilotos formando un trío para luchar por la victoria, pero Aleix, que era cuarto, apretaba para luchar por el podio. El piloto español sufrió un toque en la salida con Marini, pero ni con el alerón delantero roto perdía sus prestaciones.

Por detrás, Jorge Martín no había dicho su última palabra pasando del 10º al 5º en pocos giros. El de San Sebastián de los Reyes, segundo en la clasificación mundial no podía (ni quería) dejar escapar a Bagnaia, peleando por la victoria en este circuito de Assen. No obstante, el campeón del mundo conseguía zafarse de Binder y Bezzecchi, luchando ambos por el segundo puesto y quedando la carrera vista para sentencia a nueve vueltas del final.

En los instantes finales, Binder, Aleix y Jorge Martín formaron un tren para luchar por el tercer puesto, pero fue el sudafricano el que acabó llevándose el gato al agua. Pero todo cambió cuando los pilotos se acercaban al pit lane a celebrar el podio. Binder fue sancionado por no respetar los límites de la pista y perdía una posición. Espargaró, que fue cuarto, se subía al podio tras una gran carrera.