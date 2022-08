Azpilicueta rechaza al Barça y renovará con el Chelsea

César Azpilicueta se ha cansado de esperar al Barcelona. El internacional español, a falta de dos día para comenzar la Premier League con el Chelsea, ha decidido seguir en el conjunto londinense y renovar por dos temporadas más, ampliando su actual contrato que cumplía el próximo verano. Los problemas que están teniendo los culés para adaptarse al límite salarial de la Liga e inscribir a sus jugadores ha ralentizado en exceso la operación, lo que al final ha llevado al lateral a decantarse por seguir en Stamford Bridge.

El fichaje de Azpilicueta era una de las prioridades de Xavi, que tiene la imperiosa necesidad de reforzar el lateral derecho. Para un puesto en el que ni Dest, ni Sergi Roberto convencen, el técnico había pensado en el capitán blue, que además aportaría liderazgo, experiencia y veteranía a la plantilla. La voluntad del jugador parecía también clara, pero quería que todo se cerrase antes de este viernes, fecha en la que comienza la Premier League.

El Chelsea no estaba por la labor de dejar salir a un jugador al que considera capital e insignia. El nuevo propietario no ha dado su brazo a torcer con el navarro y, además, en los planes del jugador no estaba dejar tirado al club una vez que comenzase la temporada. A pesar de su deseo de irse al Barça, no quería acabar mal con el club del que se ha convertido en leyenda y que le ha permitido llegar a lo más alto del fútbol europeo. Por ello, una vez que el plazo se ha agotado y la directiva azulgrana seguía sin mover ficha, ha decidido quedarse en Londres, donde renovará además dos temporadas más, hasta 2025.

Problemas para inscribir

El principal motivo por el que el Barcelona no ha podido acelerar la llegada de Azpilicueta se debe a la imposibilidad de inscribir jugadores. Ni siquiera la activación de tres de las famosas palancas de Laporta han permitido al club inscribir a todos los fichajes realizados este verano. El desfase entre los números presentados por el Barça y los que maneja la Liga hacen que sea necesario, además de haber vendido el 25% de la explotación de los derechos de televisión y del 25% de Barça Studios, desprenderse de jugadores como Frenkie de Jong o Memphis Depay.

La negativa de ambos, por el momento, a salir, hace que Lewandowski, Koundé, Kessié, Christensen y Dembélé no tengan autorización para competir en la Liga Santander. El Barça había pedido tiempo a Azpilicueta para resolver este problema antes de abordar de forma definitiva su fichaje, pero la insistencia del nuevo propietario del Chelsea en que se quede y la proximidad del comienzo de la Premier, han provocado que finalmente el lateral rechace el interés azulgrana y se decante por seguir en la que es su casa desde hace una década.