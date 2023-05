El Atlético va muy en serio a por Kang In Lee, el jugador coreano del Mallorca. Ya ha preguntado dos veces al club balear por la situación del media punta y se da por hecho que va a plantear una oferta por su fichaje. El precio de la libertad de Kang está algo por encima de los 20 millones de euros, pero la operación se podría abaratar incluyendo a algún futbolista que le pueda interesar a Javier Aguirre.

Andrea Berta ya mostró interés por Kang el pasado verano, pero no presentó ninguna oferta, mientras que el segundo contacto entre clubes se produjo con ocasión del partido que el Mallorca jugó en el Metropolitano. El Atlético volvió a manifestar su inclinación por el futbolista de manera abierta, en una conversación de nuevo informal, pero muy orientativa. Está muy claro que es un objetivo de la dirección deportiva.

El fichaje de Kang, además, forma parte de una estrategia más globalizada. El media punta del Mallorca se ha convertido a sus 22 años en uno de los futbolistas más mediáticos de su país y eso se ha traducido en la llegada de patrocinadores asiáticos, como la multinacional japonesa Taica Corporation, que ha pagado más de un millón de euros esta pasada temporada por anunciar en la camiseta del equipo su marca de amortiguación Alpha Gel. Evidentemente es fácil de suponer que el Atlético atraerá muchos más sponsors por su mayor dimensión como club.

Otro punto muy importante es el económico. Kang In Lee tiene un salario por debajo de los dos millones de euros, por lo que su llegada al vestuario rojiblanco no supondría ningún impacto sustancial aunque se le mejorara el salario. Estaría, de hecho, en el furgón de cola de las nóminas rojiblancas. En cuanto al precio de su traspaso, sería diferido en amortizaciones periódicas durante los cinco próximos años, por lo que tampoco estamos hablando de una cantidad importante.

Eso sí. Para que entre Kang debe salir Lemar, al que el Atlético ha puesto en el mercado al igual que Morata, tal y como adelantó OKDIARIO. El francés, cuya finalización de contrato no está clara, porque en teoría renovó hasta 2027, pero nunca llegó a anunciarse oficialmente, tiene mercado en Francia y en Alemania, pero hay que encontrar un comprador. Hace dos años estuvo a punto de irse al Bayern, pero la operación al final no cuajó.

El Atlético ya ha puesto las cartas sobre la mesa en el caso de Kang y el Mallorca está esperando a que dé el siguiente paso. Pero le conviene no dormirse porque el coreano también ha despertado el interés de equipos de la Premier y ahí no tendrán problema no sólo en pagar su cláusula, sino en ofrecerle un gran contrato.