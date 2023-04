Javier Aguirre: «Vamos a poner a un equipo fresco»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, adelantó que haría cambios mañana en el Metropolitano «porque el Atlético nos hará correr mucho». «Vamos a poner un equipo fresco», admitió, aunque sin querer dar nombres ni cuantificar la profundidad de sus relevos. El mexicano recupera a Nastasic, pero no puede contar con los sancionados Raíllo y Galarreta. Además, siguen lesionados Augustinsson y Gio González.

«Nuestra situación es más cómoda que hace dos o tres semanas, esa es la verdad, pero no podemos relajarnos porque vamos a un campo dificilísimo. Intentaremos poner un equipo fresco, que esté con muchas ganas de correr porque el Atlético te exige mucho», dijo para abrir la rueda de prensa en la que confirmó que «Nastasic llega, Augustinsson y Gio no. Llevamos tralla en las piernas y además perdemos a Galarreta y Raíllo por tarjetas. Vamos a desplazar a Madrid a cuatro jugadores del filial».

En cuanto a la salvación, que aún no es matemática, reconoció que «42 puntos me siguen pareciendo suficientes, pero es cierto que este año parece que la permanencia va a ser más cara. Eso sí, no es 100×100 garantía de que te quedas, así que cuanto antes consigamos el objetivo mejor, aunque es cierto que está más cerca».

Aguirre, que le ha ganado los dos partidos al Atlético desde que llegó al Mallorca -por 1-0 en ambos casos y en Son Moix- dijo al respecto que «es casual. 1-0. Han sido encuentros que cayeron de nuestro lado, pero pudo haber cambiado el resultado perfectamente. Recuerdo de hecho una parada de Rajkovic a Morata en el descuento». «Ya sé que el año pasado ganamos ahí, pero estoy seguro de que vamos a sufrir muchísimo», agregó sobre el triunfo 1-2 del Mallorca en el Metropolitano en la anterior temporada, cuando él todavía estaba en su país.

El mexicano, que dirigió al Atlético durante dos temporadas y media, alabó el trabajo de Simeone y afirmó que «los entrenadores siempre intentamos sacar lo mejor de nuestros jugadores y si alguien lo ha logrado es el Cholo Simeone. Es admirable lo que ha conseguido. Es un equipazo de primer nivel con un grandísimo entrenador. Estuve allí tres años y me trataron muy bien, no tengo otra cosa que palabras de agradecimiento».

Sobre si se podría aspirar a cotas mayores en caso de sacar los tres puntos del campo del Atlético, subrayó que «yo soy muy claro con los jugadores y no seré yo quien contenga la euforia. Prefiero ir con pies de plomo e ir partido a partido. Lo que necesitamos es crecer como institución y eso se logra asentándose en Primera División».

Finalmente Aguirre se refirió al coreano Kang In Lee, sobre cuyo futuro no quiso profundizar demasiado. «Kang está con nosotros y tiene contrato. Está en su mejor momento desde que está aquí. Sé que nos quedan ocho partidos con él y luego ya veremos lo que pasa».