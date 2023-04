El Atlético monitoriza al coreano Kang In Lee desde hace meses. El pasado verano preguntó por él al Mallorca, aunque no llegó a presentar ningún tipo de oferta. No ha habido más contactos, pero en el club balear tienen la certeza de que el jugador está en la lista de Andrea Berta como principal candidato para sustituir a Lemar en caso de que se marche el francés a final de temporada, algo que se está intentando para liberar masa salarial, ya que el ex-jugador del Mónaco percibe una de las fichas más altas de la plantilla pese a la rebaja que él mismo aceptó hace varios meses.

Kang In Lee, autor de cinco goles en el Campeonato, los dos últimos ante el Getafe el pasado domingo, tiene una cláusula de rescisión que ronda los 20 millones de euros y un compromiso del Mallorca, que le fichó a coste cero procedente del Valencia en el verano de 2021, de facilitarle la salida si le llega una oferta importante. Además, y ésta es una buena noticia para el Atlético, su salario es muy asumible, a años luz del de Lemar, sin ir más lejos.

A Kang le siguen muchos equipos de la Premier y algunos de otras Ligas europeas, como la holandesa, pero de momento el Mallorca asegura no haber recibido ninguna propuesta en firme por él, aunque sospecha que sí que las habrá en cuanto acabe la temporada. El Atlético está interesado, pero la condición número uno para plantearse su fichaje es que primero salga Lemar. En ese caso sí se podría plantear efectuar una inversión en el futbolista dado que se trata de un jugador muy joven cuya amortización podría prorratearse durante varios años, saliendo ganando con la diferencia de salario con respecto al francés.

Mientras, el Mallorca, que no lo dice oficialmente pero que asume que va a perderlo este verano, tiene decidido invertir gran parte de lo que obtenga por su traspaso en un sustituto. La idea es traer a un delantero que acompañe a Muriqi y que descargue al kosovar de la responsabilidad de capitalizar todo el ataque mallorquinista. Kang ha experimentado en la isla un crecimiento espectacular y se ha convertido en uno de los grandes atractivos del Campeonato. Además, la popularidad de la que disfruta en Corea es un valor añadido para el equipo que consiga su fichaje para la próxima temporada, y el Atlético es consciente de ello.