Al Atlético también le esperan finales en la Liga

Decía Simeone que en Liga el Atlético va partido a partido porque no tiene final, entiende el argentino que el campeonato doméstico es una secuencia de 38 exámenes semanales. No como en Champions, que se busca llegar al último partido. Bien, de aquí en adelante, más si el Real Madrid gana este sábado al Valladolid, al Atlético le esperan finales en la carrera por la Liga. El Villarreal desencadenó ese porvenir rojiblanco al arañar un empate del Metropolitano.

En el feudo rojiblanco se juntaron demasiados intangibles. El cansancio colchonero de la Champions ante el Leverkusen, la rigurosa actuación arbitral y el hormigón armado que plantó Marcelino con su 4-4-2, un clásico del técnico asturiano que siempre complica al Atlético. Ya sea el partido en Villarreal o en Madrid. Se chocaron los rojiblancos con un muro que rebajó las revoluciones iniciales.

De más a menos fueron los de Simeone, que iniciaron mandones y con la idea de cobrar ventaja para no sumar vigorosos esfuerzos en sus piernas. Resistió, sin demasiados problemas, el Villarreal y encontró petróleo tras un mal despeje de Witsel y posterior acción de Reinildo. Penalti y gol. En se orden. Se va del Metropolitano con un único disparo a puerta. Le tocaba ir a remolque a un Atlético que no transmitía visos de remontada por más que lograra empatar, segundo gol en Liga de Lino mediante. Los arreones no se tradujeron en gol y convierte las próximas jornadas en finales, al menos hasta el Bernabéu, la final por antonomasia por el titulo.

Gallagher sigue buscándose

Simeone tiene la tarea pendiente de encontrar el lugar donde darle más lucidez a Gallagher. Cierto es que le ha dado galones como titular en los partidos de mayor calado, ante Athletic, Real Madrid, Real Sociedad, Betis, PSG, Barcelona… Pero no termina el inglés de encontrar su mejor versión. Apenas incidió por el costado derecho, siendo en varias ocasiones la sombra de Nahuel Molina. Buscó sin éxito el espacio por el centro, aunque tampoco logró dar ese último pase que se le reclama. Volvió a quedarse en el banquillo tras el descanso.

Correa revoluciona, pero no se mantiene

La de siempre con Correa. Ángel cuando ingresa para el desenlace de los partidos, más superficial cuando lo hace desde el inicio. Sus llegadas al área no transmitían peligro. Estuvo bien sujeto tanto por Logan Costa como por Kambwala y fue difícil moverse por el espacio ante la concentración de jugadores amarillos. No termina Correa de confirmar por completo lo que se gana cuando sale desde el banquillo.

Reinildo y un punto negro

Ante el Leverkusen Simeone recuperó para la causa a un jugador que tiene mucho que dar, que ya lo dio y que se niega a dar por perdida la titularidad. La recuperó en Liga tras su buena puesta en escena continental. Le dio continuidad contra el Villarreal. Buena prolongación en ataque e intensidas defensiva atrás. Parecía que su escenificación le daría dolor de cabeza a Simeone a la hora de armar las próximas alineaciones… hasta que cometió penalti. Tocó balón, cierto. También al jugador rival, cierto. Y el silbato de Sánchez Martínez ajustició. Es propenso el mozambiqueño a ser un funambulista entre la intensidad y el acierto. Simeone lo dejó en el banquillo tras el descanso.

Baena pasa la prueba del algodón en el Metropolitano

Su nombre lleva tiempo merodeando sobre la entidad rojiblanca. Y él se deja querer cuando tiene ocasión, con tímidos comentarios cuando tiene delante un micrófono y buenas actuaciones cuando el balón se encuentra en sus pies. Guió las transiciones del Villarreal, la pelota parada, dio sentido al juego y rompió líneas, muchas. Su zancada y primer cambio de ritmo le permitían avanzar y dejar camisetas rojiblancas detrás. Fue el líder de su equipo en el Metropolitano, el que puede ser su próximo estadio.