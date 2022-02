El Atlético volvió a salir ileso de una montaña rusa tal y como sucedió ante el Valencia en el último partido en el Metropolitano. Otro gol de Mario Hermoso en la recta final le dio al equipo tres puntos de oro ante un Getafe que no tuvo la valentía suficiente para ir a por la victoria cuando se quedó en superioridad numérica tras la expulsión de Felipe.

Sin embargo, pese al resultado, el desastre defensivo del Atlético es tan profundo que amenaza con destruir toda una era. En 23 jornadas el equipo ha encajado 33 goles, que son ya más que en cualquier otra temporada completa con Simeone sentado en el banquillo. Llega un momento en el que da la sensación de que cualquier rival es capaz de hacerle temblar simplemente con soplarle. El último en comprobarlo ha sido el Getafe. No sólo nunca había puntuado en el campo rojiblanco en los 10 años del Cholo, sino que ni siquiera había sido capaz de marcarle un gol. Hoy se fue al descanso con tres a su favor.

Para su sorpresa el Atlético se encontró con un Getafe que no sólo no le rehuyó, sino que le retó desde que el balón se puso en movimiento. Quique tiró altísima la línea de presión y en el primer minuto de juego Óscar ya obligó a Oblak a lanzarse a su derecha para evitar el primer gol. En el saque del córner inmediato Enes Unal no acertó en el remate cuando estaba solo en el área, y pese a que la defensa acabó abortando la acción en el estadio empezó a oírse un runrún sospechoso.

Preocupado por lo que estaba viendo, Simeone pidió reacción inmediata a sus futbolistas. No consiguió respuesta en el césped, donde siguió mandando el Getafe, pero de repente el destino le obsequió con un giro inesperado. A los siete minutos Suárez peleó un balón perdido en el área y cuando notó el contacto con Soria se dejó caer para provocar un penalti riguroso pero terapéutico para un equipo necesitado de buenas noticias.

El fallo de Luis Suárez

El propio Luis Suárez tomó el esférico con la confiaba que le otorgaban sus cinco aciertos consecutivos en el Atlético, pero esta vez eligió la potencia por encima del engaño y Soria respondió con un paradón abajo que dejó al uruguayo tendido en la hierba frotándose los ojos.

El error del pistolero y la superioridad que estaba mostrando el Getafe hacían pensar en otra noche difícil en el Metropolitano, pero pese lo que cualquier lógica parecía indicar el fallo del penalti no sólo no hundió al Atlético, sino que lo espoleó y a los 20 minutos, en una acción iniciada desde la derecha, Correa apareció en el área para ejercer de canchero y meter la puntera entre los centrales para mandar el balón a la red.

El 1-0 pilló a los de Quique con la guardia baja y antes de que pudieran reaccionar el Atlético les volvió a hacer daño. A los 28 minutos Correa abrió a la derecha para que Llorente pisara el área y sirviera raso al punto de penalti, donde no llegó Lemar, pero sí Cunha en el segundo palo para empujar al fondo de la red.

Remontada azulona

En condiciones normales pensar que el Atlético de Simeone pudiera desperdiciar un 2-0 en casa entraba dentro del género de lo absurdo. Sin embargo esta temporada el equipo carece de la menor credibilidad defensiva y el Getafe tardó solo 12 minutos en darle la vuelta al partido. A los 30 Borja Mayoral se adelantó a Felipe para rematar a bocajarro tras un disparo en semifallo de Jankto, y a los 37 y 42 el árbitro castigó con sendos penaltis dos manos de Cunha y Lemar. Enes Unal estuvo infalible en ambos lanzamientos y llevó el marcador a un sorprendente 2-3. Correa reparó el desastre en la prolongación de la primera parte cabeceando un centro de Lemar y dejando la primera parte en un insólito 3-3.

Seis goles en 45 minutos y un penalti fallado es una marca única en la era del Cholo, pero no en la historia del Atlético. El 6 de abril de 2008 hubo siete en un partido en el Calderón ante el Almería. 4-3 al descanso y 6-3 al final de los 90 minutos. Claro que eso era cuando al equipo lo entrenaba el vasco Aguirre y en la alineación había jugadores como Perea o Pernía. Nada que ver con la etapa actual, en la que correcalles como éste nunca se habían visto.

El Atlético se queda con 10

La segunda parte arrancó mucho más domesticada, sin presencia en las áreas, pero de nuevo la inseguridad defensiva rojiblanca le costó cara. A los 58 minutos Savic despejó mal un balón que le llegó a Arambarri, que arrancó hacia el área antes de ser interceptado por Felipe, que se ganó la roja y dejó al equipo con 10. Simeone no tuvo más remedio que recurrir a Hermoso y retirar a vestuarios a Luis Suárez, que mostró más grises que claros en otro partido decepcionante del uruguayo.

El Getafe se encontró de repente con un escenario que no podía ni imaginar. Obligado a asumir el mando del encuentro, abrió mucho a los laterales y movió el balón con prudencia con el objetivo de buscar la victoria pero sin correr el riesgo de poner en peligro el punto que tenía en la mano.

Simeone reaccionó con tres cambios de golpe y recuperando la versión más ofensiva de Llorente. Vrsaljko entró en el lateral, De Paul en medio campo y a Joao le quedó la tarea de comandar el ataque como único delantero centro. La respuesta de Quique fue dar entrada a Jaime Mata por Mitrovic para impedir que el Atlético saliera fácil desde atrás.

Un triunfo hermoso

Sin que el Getafe fuera capaz de crear peligro ante Oblak, todo hacía indicar que el partido no ofrecería más sobresaltos, pero quedaba el empujón final rojiblanco. A los 88 minutos Llorente forzó una falta lateral que ejecutó De Paul al segundo palo, donde cabeceó Joao para que en el punto de penalti Mario Hermoso se encontrara con un rechace a su favor que no desaprovechó.

El 4-3 permite seguir la pelea por el cuarto puesto, pero no enmascara los graves problemas defensivos de un equipo que si sigue así no podrá aspirar a nada. Ni en la Liga ni por supuesto en la Champions.