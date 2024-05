Atlético-Osasuna: penúltimo intento por llegar al podio

Suenan las campanadas de despedida en el Metropolitano, y no sólo por la temporada, sino también porque es bastante probable que sea el último partido de varios jugadores, algunos de ellos tan emblemáticos como Savic, Hermoso y Morata, que por diferentes motivos no parece que vayan a continuar el próximo curso. Sin embargo, más allá de la melancolía están en juego tres puntos muy importantes para pelear por la tercera plaza, una posición que no sólo significa mantener el podio de las doce últimas campañas, sino también incrementar en siete millones de euros el premio que recibirá el club de la Liga. En definitiva, hay motivos más que suficientes para tomarse muy en serio el choque.

Este Atlético-Osasuna que cierra la temporada en casa evoca recuerdos del mismo partido de hace justo tres años, el penúltimo del curso en el que los rojiblancos se proclamaron campeones de Liga. Osasuna les llevó entonces al límite, adelantándose con un gol de Budimir ya muy entrada la segunda parte, pero la recta final de aquella noche ya pertenece a la leyenda. Lodi empató casi de inmediato y, cuando el encuentro expiraba, Luis Suárez marcó un gol que sirvió para conservar el liderato. El propio Suárez se encargaría una semana después de repetir suerte en Valladolid con otra acción decisiva.

Esta tarde el Metropolitano echará el telón ante el mismo rival en un encuentro que no es tan trascendente, pero que sí puede dejar para el recuerdo un récord histórico. Si lo gana el Atlético habrá mejorado la marca de 16 victorias ligueras en casa en una misma temporada. Llegaría a 17 en un curso en el que el equipo ha sido la reencarnación del clásico de Robert Louis Stevenson «Dr.Jeckyll & Mr.Hyde», porque su rendimiento doméstico ha sido radicalmente inverso a su cataclismo como forastero. Ese desequilibrio es lo que le ha impedido luchar por objetivos mayores.

No estará Pablo Barrios, que cayó en el campo del Getafe lesionado, y Morata apunta de nuevo al banquillo. Con Witsel y Giménez sancionados apuntamos a un centro de la defensa inédito con Savic, Paulista y Hermoso, tres que muy probablemente jugarán hoy su último partido en casa con la camiseta del Atlético. En medio campo vuelve De Paul, en estado de gracia, y Simeone repetirá línea de medias puntas con Correa, Lino y Griezmann. Es el último invento que ha salido de la factoría del Cholo y quién sabe si para quedarse de facto la próxima temporada, en función de a quien le traigan para jugar de 9. No descartemos un Atlético 24-25 sin delantero centro.

Pita González Fuertes, que es de lo peor de la categoría. Dirigió al Atlético en el desastre de Cádiz, mientras que Osasuna lleva con él dos victorias consecutivas fuera de casa, en Vigo y Almería. Los navarros, por cierto, son otro de los rivales predilectos de Simeone: 15 partidos ganados, ninguno empatado y sólo uno perdido. Con Arrasate es aún peor: 11-0-0 es el balance. Arrollador a favor del Cholo, pero ya se sabe que las estadísticas algún día acaban por romperse.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Savic, Gabriel Paulista, Hermoso, Riquelme, De Paul, Koke, Lino, Griezmann y Correa.

Osasuna: Sergio Herrera, Areso, Juan Cruz, Herrando, Mojica, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén Peña, Aimar Oroz, Moi Gómez y Raúl García de Haro.

Árbitros: González Fuertes (campo) y Muñiz Ruiz (VAR),

Estadio: Metropolitano, 19.00 horas.