Atlético, campeón de grupo en la Champions siete años después. Desde la temporada 16-17 no acababa primero el equipo de Simeone, al que no se le da nada bien esta competición en las últimas temporadas, en las que sólo en dos ocasiones alcanzó el tope de los cuartos de final. Además, ha sido el segundo más goleador de esta ronda, con 17 tantos, sólo superado por el Manchester City de Haaland, que logró uno más, 18. No son malos antecedentes para presentarse el lunes en el sorteo de octavos de final, donde le corresponderá un segundo.

Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, Leipzig, Oporto y, por supuesto, el que nadie quiere ver ni en pintura, el PSG, que sobrevivió al partido de Dortmund. De ahí saldrá el rival de los rojiblancos en la siguiente eliminatoria, que se disputará en febrero, y en la que disfrutará de la ventaja de jugar el partido de vuelta en el Metropolitano, tras haber ganado 2-0 a la Lazio y haber asegurado la primera posición del grupo.

Desde esa temporada 16-17 hasta la actual, la 23-24, han sido seis ediciones de Champions con pocas alegrías para el Atlético, que en dos ocasiones no llegó ni siquiera a superar la fase de grupos, primero en la 17-18, en la que quedó tercero tras Chelsea y Roma después de ser incapaz de ganar en ninguno de los dos partidos al Qarabag, y luego en la 22-23, la del año pasado, de infausto recuerdo y en la que quedó último de grupo tras Oporto, Brujas y Bayer Leverkusen.

En las otras cuatro veces, en las que fue segundo, dio una de cal y varias de arena. En la 18-19 cayó en octavos de final ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, que le remontó en Turín un 2-0 que se traía del Metropolitano; en la 19-20 superó al Liverpool en octavos, en el último partido antes del cierre por la epidemia de covid, pero luego fue eliminado contra todo pronóstico por el Leipzig en cuartos, que se disputaron a partido único; en la 20-21 cayó ante el Chelsea, con el choque que debía jugarse en Madrid trasladado a Bucarest y, finalmente, en la 21-22 fue apeado por el City tras dejar fuera al otro equipo de Manchester, al United.

La última vez en la que el Atlético llegó a semifinales fue precisamente en la temporada 16-17, la última en la que quedó campeón de grupo. ¿Volverá a dar el salto hasta ese nivel? De momento le toca superar a un segundo en octavos y, a partir de ahí, ya se verá.