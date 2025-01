Atlético-Bayer Leverkusen: duelo por el top 8 en el Metropolitano

El Metropolitano será hoy juez de una de las ocho plazas para el acceso directo a octavos de final de la Champions. El que salga victorioso del partido de esta noche tendrá todos los triunfos en su mano para saltarse la eliminatoria de acople. No es un premio menor, ni mucho menos, y por eso tanto Atlético como Bayer Leverkusen saltarán al campo con sus mejores galas. Los alemanes llegan armados con once victorias consecutivas, mientras que los españoles están lamiéndose las heridas tras haber perdido el pasado sábado en Leganés en una tarde de infortunios máximos. El Rijadh Air estará lleno porque la ocasión lo merece y porque del primer al último aficionado rojiblanco están convencidos de que el embrujo de su estadio volverá a ser decisivo.

Atlético y Leverkusen son viejos conocidos. Diez veces se han enfrentado ya en competiciones europeas y el saldo no puede estar más equilibrado: tres victorias para cada uno y cuatro empates, el último especialmente doloroso en la última jornada de la fase de grupos de la temporada 22-23. Carrasco falló un penalti con el tiempo cumplido y el Atlético quedó fuera no sólo de la Champions, sino incluso de la Europa League. Lucas Hradecky, el portero que le detuvo el penalti al extremo belga, volverá a situarse hoy bajo los palos alemanes.

Al Cholo no se le dan bien los equipos de la Bundesliga, pero ésta es una estadística con trampa porque lo que le viene fatal es jugar en Alemania, no en Madrid, donde no ha perdido nunca con un teutón. El último ejemplo fue el 2-1 al Leipzig esta misma temporada. Los números generales también son muy positivos: el Atlético ha ganado en su estadio 15 partidos ante rivales alemanes y sólo ha caído en tres ocasiones, la última ante el Borussia Dortmund en 1996. Ha llovido mucho desde entonces y ni Bayern, ni Borussia, ni Leverkusen ni Leipzig han podido nunca con Simeone. Ni en el Calderón ni en el Metropolitano.

Vuelve Giménez, ya recuperado, pero sigue fuera Sorloth. Correa es el único apercibido de sanción en el cuadro español. Xabi Alonso no puede contar con Adli, Belocian, Boniface y Terriet y tiene a tiro de una tarjeta a Aleix García y Frimpong. El Leverkusen es un equipo coral, esculpido a mano por su entrenador, pero con varias individualidades muy especiales, la principal el delantero internacional Florian Wirtz, su principal peligro ofensivo junto a Patrick Schick. Los dos marcaron el pasado sábado ante el Borussia de Gladbach.

Pita todo un veterano, el italiano de 43 años Davide Massa. Se lo ha encontrado muy poco el Atlético, apenas en el 0-0 ante el Brujas de la temporada 18-19. Al Levekusen le dirigió en el 0-4 ante el Feyenoord. Es un zorro viejo, así que no hay que esperar que se salte el guion. En el VAR estará otro italiano, Alessandro Di Paolo.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann y Julián Álvarez.

Bayer Leverkusen: Hrádecký; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz y Schick.

Árbitros: Davide Massa (Italia, campo) y Alessandro Di Paolo (Itaia, VAR).

Estadio: Rijadh Air Metropolitano, 21.00 horas.