Atlético-Athletic: primer round hacia la final de Sevilla, donde espera al ganador el que resulte vencedor de la otra semifinal entre Mallorca y Real Sociedad que arrancó anoche con un empate a cero que deja las espadas en alto. El Atlético busca un resultado amplio que poder defender en San Mamés en el partido de vuelta, mientras que el Athletic intentará romper la racha triunfal del Metropolitano. Es un choque de Copa en estado puro y a Hernández Hernández le tocará no estropearlo.

Simeone arrancó fuerte en el Atlético ganando la Copa de 2013 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero hace once años ya que no se mete en ninguna final. El Athletic ha jugado varias en épocas recientes, pero no levanta el trofeo desde 1984. Ha llovido mucho ya, y por eso los de Valverde se toman la Copa del Rey como un objetivo prioritario en una temporada en la que son quintos en la Liga y demuestran jornada a jornada su extraordinario nivel competitivo.

Es difícil saber lo que pasa por la mente de Simeone en lo que a la alineación se refiere. El bendito problema al que se enfrenta el entrenador es que tiene a muchos jugadores en buen estado de forma y tendrá que elegir. Arriba, por ejemplo, opositan a acompañar a Griezmann dos delanteros como Morata y Memphis, ambos de plenas garantías, y en el medio campo hay overbooking tras la llegada de Vermeeren y la plena recuperación de Pablo Barrios, que parece tener plaza garantizada en el once después de que el Cholo lo reservara ante el Madrid, al igual que a Reinildo, Lino, y Nahuel.

El que seguro jugará es el mozambiqueño Reinildo Mandava, al que Simeone guardó como oro en paño en el Bernabéu. Reinildo fue el secante de los Williams la pasada temporada y ese será hoy su trabajo en el Metropolitano. De entrada va a ser la sombra de Iñaki, que se mueve por el perfil derecho.

Por lo que se refiere al Athletic, Valverde lo tendría claro en condiciones normales, pero el estado físico de los hermanos Williams le obliga a ser prudente. Nico e Iñaki se lesionaron el pasado viernes ante el Mallorca y ellos mismos pidieron el cambio. Los dos han sido incluidos en la convocatoria y parece que podrán jugar, pero en el caso de Nico, que salió cojeando ostensiblemente, habrá que esperar hasta el final. El propio Valverde dijo ayer que «habrá que medir el riesgo».

Pita Hernández Hernández, al que el Atlético se encontró en Girona hace poco, y que no ha dirigido aún al Athletic esta temporada. En el VAR estará todo un veterano como Jaime Latre, y por ahí puede pasar de todo porque con los árbitros pasa como con los melones: hasta que no los abres no se sabe qué te vas a encontrar dentro.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Witsel, Hermoso, Reinildo, Lino, De Paul, Koke, Barrios, Griezmann y Memphis.

Athletic: Unai Simón, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Galarreta, Vesga, Nico Williams, Sancet, Iñaki Williams y Guruzeta.

Árbitros: Hernández Hernández (campo) y Jaime Latre (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.