El Atlético se asegura la cesión de Lenglet, pero no descarta a Hancko

El Atlético de Madrid ha cerrado hoy con el Barcelona la cesión por una temporada del defensa francés Clement Lenglet, que mañana pasará revisión médica en la capital de España. Lengel llega sin opción de compra y tras haber renovado hasta 2027 en una maniobra dirigida a reducir el impacto salarial. El Atlético se hará cargo de gran parte de su ficha, lo que le da oxígeno al ahogado Barcelona. Esta operación no descarta el fichaje del eslovaco Hancko, sobre quien se hará una última oferta al Feyenoord en cuanto se confirme el traspaso de Samu Omoridion, por el que el Atlético aspira a ingresar cerca de 40 millones de euros.

Simeone quería sí o sí a un defensa para el perfil zurdo y ante la posibilidad de que se cayera la opción de Hancko, que es la preferida por club y entrenador, se ha optado por asegurar a Lenglet, que no era el jugador más deseado, pero que servirá para completar la plantilla porque la llegada del eslovaco sigue siendo el verdadero objetivo del Cholo. Sin embargo hasta que no entre dinero fresco por la venta de Omorodion no hay nada que hacer, una vez que se ha descartado el traspaso de Riquelme a la Roma al decidir Dybala rechazar la oferta que había recibido de Arabia.

El Atlético se mueve ahora a caballo de un gigantesco puzzle cuyas piezas van moviéndose cada día en función de los devaneos que vaya dando el mercado. Ha podido conseguir algunos de sus grandes objetivos, como Le Normand o Julián Álvarez, pero tuvo que recurrir a Sorloth tras caerse Dovbyk y llegó Gallagher como una oportunidad de mercado. La planificación inicial pasaba por que saliera Oblak y llegara Mamardashvili, pero eso parece ya descartado, y lo mismo está sucediendo con el tan ansiado central izquierdo. De ahí que el fichaje de Lenglet responda precisamente a esa necesidad.

Clement Lenglet, de 29 años, llega al Atlético tras haber jugado cedido en el Aston Villa la pasada temporada y en el Tottenham la anterior. El Barcelona pagó 35 millones al Sevilla por su fichaje en el verano de 2018 y permaneció cuatro temporadas en el club azulgrana antes de marcharse a Inglaterra. Este año ha tenido un papel residual en el Aston Villa de Unay Emery.