Moldovan sale del Atlético, que busca un portero que compita con Oblak

Horatiu Moldovan sale del Atlético, que está buscando en el mercado un portero que compita de verdad con Oblak, cuya actuación el lunes en Villarreal no pudo dejar más dudas. El rumano se marcha cedido al Sassuolo italiano mientras el club acelera las negociaciones con el PSV para el fichaje del argentino Walter Benítez, pero de momento no hay acuerdo porque existe mucha diferencia entre la oferta rojiblanca y lo que pide el equipo holandés.

Al Atlético no le ha salido bien el plan que tenía diseñado en la portería. El objetivo era sustituir a Oblak por el georgiano Mamardashivili, tal y como contó OKDIARIO, pero aunque el esloveno parecía contar con ofertas de Arabia, al final ningún equipo se ha atrevido a dar el paso de asumir su descomunal salario de 20 millones de euros por temporada con cuatro años de contrato, lo que supone un gasto para el club de nada menos que 80 millones de euros. Por eso al Atlético le salía enormemente rentable fichar a Mamardashivili aunque el coste del traspaso se elevara a 35 o incluso 40 millones de euros.

Sin embargo nada de eso ha sucedido y tras un verano en el que Oblak no ha jugado un solo minuto Simeone sorprendió a propios y extraños el pasado lunes situándole bajo la portería en Villarreal. El resultado fue que regaló el segundo gol y dio la impresión de poder haber hecho algo más en el disparo de Danjuma que supuso el 1-0 para los castellonenses.

Prácticamente perdidas todas las esperanzas de la salida del esloveno, el Atlético quiere ahora un portero que, en caso de necesidad, esté realmente preparado para discutirle el puesto. Es evidente que Oblak seguirá bajo palos porque el club no puede permitirse depreciar a su jugador más caro, pero hay que encontrar una alternativa lo suficientemente sólida por si acaso. Ahí es donde aparece el nombre del argentino Walter Benítez, portero de 31 años del PSV, que pide por él cinco millones de euros, una cantidad que en el Metropolitano se considera excesiva.

Moldovan, al que no se considera a la altura de competir con Oblak, ya no ha entrenado hoy viernes con el equipo a la espera de cerrar su salida. A partir de ahí comenzará una lucha contra el cronómetro para encontrar un sustituto antes de que cierre el mercado, pero lo cierto es que en el Atlético son conscientes de que han perdido una gran oportunidad con Mamardashvili, que se va a marchar al Liverpool. Moldovan, por cierto, se va a marchar sin haber jugado ni un solo minuto en competición oficial con los rojiblancos, aunque no es el único caso.