El Athletic explota por el polémico gol anulado por mano de Muniain

El Athletic Club acabó el encuentro ante el Barcelona realmente enfadado. Tanto los jugadores, como el propio Ernesto Valverde, como la afición de San Mamés reprobó la decisión de Gil Manzano de anular el gol tras acudir al monitor del VAR por una mano de Muniain.

Primero fue Iñaki Williams quien manifestó su enfado e incredulidad a través de sus redes sociales. El delantero hispano-ghanés publicó un mensaje en sus redes sociales con una risa irónica donde no daba crédito de lo sucedido en los instantes finales del partido. Después fue el entrenador vasco quien dio su punto de vista.

«No es una cuestión de si le da más o menos. Es una cuestión de lo que es el fútbol y lo que no es. Creo que el VAR está para corregir errores flagrantes. Es como surgió esta historia. Errores gruesos. Balones que entran o no. Que llamen al árbitro porque le toca o no le toca… no sé si eso pertenece al mundo del fútbol. Otro día les toca a otros», decía Valverde en zona mixta.

También Balenciaga, quien regresaba a la titularidad, se quejaba públicamente del gol anulado: «He visto la jugada varias veces y me sigue pareciendo hombro. No nos pueden quitar un punto por este tipo de jugadas. Es una jugada que no me parece justa».