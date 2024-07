Aston Martin se refuerza con Enrico Cardile para darle a Fernando Alonso un coche ganador

Aston Martin ha hecho oficial el fichaje más esperado. Enrico Cardile se unirá a la escudería británica en 2025 como Director Técnico tras dejar Ferrari. El ingeniero italiano formó parte de la ‘Scudería’ durante más de 20 años y ahora se embarca en este nuevo proyecto con el objetivo de darle a Fernando Alonso un coche ganador y lograr de esta manera su ansiado tercer Mundial en Fórmula 1

Enrico Cardile se unirá al equipo en 2025 como Director Técnico de Fórmula 1 en un nuevo rol que fortalece aún más el grupo técnico en el equipo con sede en Silverstone. El italiano aportará a Aston Martin una gran experiencia en el ‘Gran Circo’. Cabe destacar que anteriormente fue director técnico de chasis y aerodinámica en Ferrari.

Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco, mostró su felicidad por el fichaje tan esperado: «Me gustaría darle la bienvenida a Enrico a Aston Martin Aramco mientras buscamos reforzar el equipo de liderazgo técnico antes de los importantes cambios regulatorios en 2026. Estoy encantado de que sigamos atrayendo talento de clase mundial a nuestro equipo».

«Enrico comparte mi motivación para triunfar en la Fórmula 1 y tendrá todos los recursos a su disposición para hacer realidad esa ambición. Junto con Andy Cowell, que se incorporará como director ejecutivo del grupo en octubre, y nuestros líderes actuales, estamos creando un equipo formidable», añadió el máximo dirigente de Aston Martin.

Por otro lado, Mike Krack, director del equipo, añadió estar muy feliz por este fichaje:»Estoy encantado de dar la bienvenida a Enrico a Aston Martin Aramco. Enrico tiene casi 20 años de experiencia en Ferrari y aportará una nueva perspectiva a nuestra estrategia técnica.»Este es un nombramiento clave para el equipo mientras avanzamos hacia las nuevas regulaciones de 2026: un siguiente paso importante en nuestro camino», añadió.

«Estoy deseando incorporarme a Aston Martin Aramco. La ambición y el deseo son claros y es una oportunidad única formar parte de ese viaje. Este es un desafío personal y profesional y espero trabajar con el equipo para llevar el éxito a esta marca icónica», dijo el flamante fichaje de Aston Martin.

Enrico Cardile llegó a Ferrari en 2002, pero antes de entrar en la Fórmula 1 pasó por diferentes proyectos. Diseñó coches como el 458 Italia GT2 y GT3 y el 488 GTE y GT3. Luego, en 2016 se ocupó de la gestión deportiva para posteriormente asumir el cargo de proyectos de vehículos.

Aston Martin Aramco Formula One Team strengthens technical leadership team with the appointment of Enrico Cardile, who will join the team as F1 Chief Technical Officer in 2025.

Find out more below.

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 9, 2024