Aston Martin descabeza Ferrari y ficha a su director técnico

Aston Martin, y más en concreto Lawrence Stroll, sigue empeñado en reforzar su área deportiva y técnica de cara a 2026. Con el nuevo reglamento a partir de ese año, la escudería británica tiene entre ceja y ceja hacerse con los mejores hombres del ‘paddock’. Y para ello, ha puesto sus ojos en Enrico Cardile, que dejará Ferrari tras dos décadas, para poner rumbo a un equipo con grandísimas aspiraciones… Y con Fernando Alonso deseoso de ganar el tercer Mundial de su historia.

Enrico Cardile ha sido, hasta el día de hoy, el director técnico de Ferrari. Pero parece que al ingeniero italiano le ha convencido las numerosas llamadas de Lawrence Stroll para que se una a su equipo. Aston Martin quiere (y necesita) un equipo potente y sólido en su parcela técnica para diseñar un monoplaza que sea capaz de luchar de tú a tú con Red Bull, Ferrari y compañía.

La inversión que está llevando a cabo en Silverstone Aston Martin es con el objetivo de tener un monoplaza campeón a corto plazo. Pero con el túnel de viento y una sede nueva no será suficiente. Por ello, Lawrence Stroll ha conseguido convencer a Cardile para que se una a los ya fichados Eric Blandin, Dan Fallows, Mike Krack o Tom McCullough.

En los últimos meses, Aston Martin ha soñado con fichar a Adrian Newey. El gurú de Red Bull anunció que dejaría la escudería austriaca y todos los equipos se lanzaban a por él, siendo Ferrari el que más opciones tenía de hacerse con sus servicios. Pero han ido pasando las semanas y el ingeniero británico parece todavía no haberse decantado por nadie. No obstante, la llegada de Cardile no es incompatible con la también posible de Newey.

Aston Martin y el robo a Ferrari

Según informa el medio italiano Formu1a.uno, Enrico Cardile es el próximo en fichar por Aston Martin. Una persona que ha estado más de dos décadas al servicio de Ferrari. Sin embargo, la escudería italiana no parece haberse quedado parada y ya cuenta con el sustituto de su actual director técnico. Y ese es Loic Serra, que viene de Mercedes, y será el que cuente con esa importante responsabilidad, la de ocupar el puesto de director técnico en una escudería que no gana un Mundial desde 2007.

Enrico Cardile llegó a Ferrari en 2002, pero antes de entrar en la Fórmula 1 pasó por diferentes proyectos. Diseñó coches como el 458 Italia GT2 y GT3 y el 488 GTE y GT3. Luego, en 2016 se ocupó de la gestión deportiva para posteriormente asumir el cargo de proyectos de vehículos.

Ferrari continúa con su labor de luchar por victorias desde esta misma temporada. Después de ganar en Melbourne, por parte de Carlos Sainz, y Montecarlo, siendo Charles Leclerc el ganador, todo hacía indicar que la ‘Scudería’ daba un paso al frente y se acercaba a Red Bull y McLaren, que ya se ha mantenido en lo más alto como la clara alternativa a los austriacos. Pero en Barcelona, los italianos dieron un paso atrás pese a llevar ciertas mejoras al Gran Premio de España. Ahora llega Austria y Silverstone y está por ver en qué posición se encuentran dentro de la parrilla.