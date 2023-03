Aston Martin se asegura otra fuente de petrodólares para su ambicioso proyecto

Aston Martin ha anunciado un acuerdo publicitario con Saudia, la aerolínea estatal de Arabia Saudí. De esta forma, la escudería de Fernando Alonso se asegura otra fuente de petrodólares para su ambicioso proyecto en la Fórmula 1, que arrancó de manera inmejorable con el podio logrado por el piloto español en el Gran Premio de Bahrein.

Este nuevo patrocinio refuerza los vínculos entre Aston Martin y Arabia Saudí, que el próximo fin de semana acogerá la segunda carrera del campeonato. Otra empresa estatal saudí, la petrolera Aramco, patrocina a la escudería inglesa desde el año pasado y también es uno de los patrocinadores globales de la propia Fórmula 1.

El director general comercial y de marketing de la escudería, Jefferson Slack, considera que este acuerdo «destaca la fuerza y ​​el atractivo del nombre Aston Martin para las marcas afines que buscan asociaciones colaborativas únicas», según transmitió en un comunicado.

NEWS: @saudiairlinesEN named as AMF1's Official Global Airline Partner from the 2023 season.

With a passion for driving innovation and sustainability-focused initiatives, SAUDIA believes in the power of sports to unite people and create a borderless world.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 14, 2023