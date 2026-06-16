Así suena el himno de España por primera vez en Madring

Así suena el himno de España por primera vez en Madring
Músicos de WAH, parte importante de la celebración, interpretaron el himno de España este lunes en la presentación de Madring
Carlos Sainz padre e hijo, junto a Ayuso y Almeida, presentes en el izado de bandera
El himno de España sonó este martes por primera vez en Madring, el circuito donde tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid. Un momento muy especial que contó con la presencia de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida y también con los Carlos Sainz padre e hijo, embajadores del Gran Premio de España.
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