PRESENTACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Así suena el himno de España por primera vez en Madring

Músicos de WAH, parte importante de la celebración, interpretaron el himno de España este lunes en la presentación de Madring

Carlos Sainz padre e hijo, junto a Ayuso y Almeida, presentes en el izado de bandera

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Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

El himno de España sonó este martes por primera vez en Madring, el circuito donde tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid. Un momento muy especial que contó con la presencia de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida y también con los Carlos Sainz padre e hijo, embajadores del Gran Premio de España.

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