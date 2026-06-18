El Barcelona asalta el Roig Arena en la prórroga de la primera final contra el Valencia

El Barcelona ha asaltado el Roig Arena en la prórroga del primer partido de la final de la Liga Endesa contra el Valencia Basket para apuntarse el primer tanto de forma épica (112-113). Tres triples decisivos de Will Clyburn en el último cuarto mandaron el encuentro a la prórroga y ahí el equipo blaugrana no falló. Acabó ganando por la mínima con un 2+1 crucial de Joel Parra en el que ya es el duelo más anotador en la última ronda de los play offs.

El Valencia llevó el mando durante la mayor parte del partido, manejando máximas hasta de 14 puntos en la primera mitad, pero el Barcelona logró darle la vuelta al marcador en el tercer cuarto y el choque fue igualadísimo hasta el final. Tanto que Clyburn, con dos triples imposibles, sobre todo el último, a falta de tres segundos, marcado por dos hombres y a ocho metros de la red, lo mandó a la prórroga.

El estadounidense, que ya fue decisivo para el Barça en la semifinal con La Laguna Tenerife, se volvió a salir. Clyburn llegó a la prórroga como héroe y salvador culé, con cinco triples encestados entonces (probó 13 veces). Si los de Xavi Pascual tenían alguna opción de lograr la machada, era bajo el liderazgo del alero.

Aunque fue Parra el que apareció cuando más se necesitaba, con cinco puntos y un 2+1 que ponía en ventaja a los azulgrana a falta de 41 segundos (110-113). En el Valencia fue Brancou Badio quien tiró del carro en los compases finales, pero sus seis tantos en la prórroga no le valieron a un equipo taronja que deberá ganar este sábado tras perder el factor cancha (20:00 horas).

Pascual lo cocina a fuego lento

Quiso Pascual exprimir de inicio la ventaja de su equipo cerca del aro con un tridente con Clyburn, Toko Shengelia y Yousapha Fall. El objetivo parecía atacar el rebote ofensivo para no dejar que el Valencia corriera y obligarle a jugar en estático y que ahí el estadounidense cegara la inspiración de Jean Montero. Pero de la pizarra al parqué hay un trecho largo y no le funcionó.

La agresiva defensa de los exteriores del Valencia cortocircuitó la circulación del conjunto blaugrana, le empujó a malos tiros y los interiores locales cerraron bien el rebote. Pudo por tanto correr el equipo local y, cuando no lo hizo, Montero burló a su defensor y repartió juego para que Matt Costello abriera brecha.

Viendo que su equipo no se metía en el partido, el argentino Nico Laprovittola trató de hacerse con el timón del choque pero las penetraciones locales abrieron en canal la defensa visitante (27-13). Un par de tiros del inspirado e intenso Parra y de Darío Brizuela desde la esquina sostuvieron al Barça. Pascual probó con Juan Núñez, pero el guion no cambió.

Fue la coincidencia unos minutos en el banquillo taronja de Badio y Montero la que apagó la chispa del Valencia y permitió a los visitantes meterse en el choque. Nico Laprovittola se hizo con el mando con la ayuda de Shengelia y Kevin Punter ejecutó desde el perímetro.

Decisivo Laprovittola

El descanso dio aire al base argentino, que combinó acciones propias con regalos a Clyburn para completar la remontada (54-57). El Valencia no se vino abajo y aprovechó que Laprovittola tuvo que coger aire para reengancharse gracias a la intensidad de Álvaro Cárdenas y Braxton Key, pero el choque era ya otro y no lograba frenar a Shengelia al poste (72-75, m.30).

Volvió fresco Laprovittola y asumió con acierto el peso de los ataques visitantes para compensar los puntos de Jaime Pradilla. Ocho casi seguidos del base impulsaron al Barça, pero ni el ala-pívot aragonés ni el valiente Cárdenas se dejaron intimidar y recuperaron la ventaja y el impulso para los locales.

Montero regresó a la cancha para liderar el arreón final del Valencia, que se puso el mono de faena en defensa pero que también se benefició de algunos errores del Barça en tiros liberados. Entraron los locales por delante al último minuto y al sucederse los errores en ambos aros eso les puso en ventaja, pero cuando parecía que lo tenían ganado dos triples de Clyburn empataron el choque y un tapón suyo sobre Kameron Taylor selló la prórroga.

Un lejano triple de Laprovittola abrió la prolongación y le dio la iniciativa al Barça, pero Badio evitó que el Valencia colapsara. En otro final a cara o cruz, el 2+1 de Parra puso contra las cuerdas a los locales, pero Badio siguió a lo suyo. Falló Clyburn un tiro a falta de un puñado de segundos y a los locales les dio tiempo a un tiro final para hacerse con el triunfo, pero Taylor lo marró.