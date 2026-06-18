Alejandro Iribas lo borda en el Jarama y se reengancha a la lucha por el título

Alejandro Iribas y Ángel Santos firmaron un brillante fin de semana en el Jarama y se reenganchan a la lucha por el título. La dupla española logró un segundo puesto el sábado y una victoria en GTX con tercer puesto absoluto el domingo tras una espectacular remontada de Alejandro Iribas. El circuito del Jarama fue escenario de uno de los mejores fines de semana de la temporada para Alejandro Iribas y Ángel Santos en el Supercars Endurance.

La pareja española sumó dos resultados de primer nivel que les permiten recuperar terreno en la clasificación general y volver a situarse entre los aspirantes al campeonato tras los contratiempos sufridos en la anterior cita disputada en Portimao.

La acción comenzó el sábado con una sólida actuación en la primera carrera del fin de semana. Alejandro Iribas protagonizó una excelente salida que le permitió colocarse al frente del pelotón desde los primeros compases de la prueba. El madrileño marcó el ritmo en cabeza durante su relevo antes de ceder el volante a Ángel Santos, que completó un stint impecable para conservar la segunda posición hasta la bandera a cuadros.

El resultado permitió a la formación española subir al segundo escalón del podio y afrontar la jornada dominical con renovadas expectativas.

La segunda carrera presentó un escenario más exigente. El equipo partía desde la sexta posición de la clasificación general y cuarta dentro de la categoría GTX. Ángel Santos fue el encargado de tomar la salida y realizó un trabajo impecable durante su relevo, manteniendo la posición y dejando el coche en disposición de luchar por las plazas de honor.

Alejandro Iribas se recompone ganando

Con el cambio de piloto llegó uno de los momentos más destacados del fin de semana. Alejandro Iribas se incorporó a pista en cuarta posición de GTX y comenzó una remontada espectacular que le llevó a superar a sus rivales directos hasta alcanzar el liderato de la categoría. El ritmo del piloto madrileño fue tan competitivo que también logró escalar posiciones en la clasificación absoluta, cruzando finalmente la meta en una brillante tercera posición general.

La victoria en GTX y el podio absoluto culminaron un fin de semana prácticamente perfecto para la dupla española, que abandona el Jarama con un importante botín de puntos y la moral reforzada de cara a la segunda mitad de la temporada.

Tras la complicada cita de Portimao, donde diversos contratiempos condicionaron sus opciones, Iribas y Santos han respondido de la mejor manera posible, demostrando velocidad, consistencia y capacidad de reacción. Un rendimiento que les permite volver a mirar de cerca la lucha por el campeonato y consolidarse como una de las referencias de la categoría.

Con los resultados obtenidos en el trazado madrileño, la pelea por el título se aprieta y la candidatura de Iribas y Santos vuelve a cobrar fuerza en un Supercars Endurance que promete emociones hasta la última carrera de la temporada.