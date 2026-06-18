Marcos Llorente: «Quiero que Julián Álvarez sea feliz, como amigo le apoyaré en cualquier decisión»

Marcos Llorente atendió a OKDIARIO desde la Baylor School y habló de Julián Álvarez, quien tiene en vilo al Atlético de Madrid por su futuro y por el que el Real Madrid hizo una oferta que fue rechazada por los rojiblancos. El internacional español no quiso entrar demasiado en este tema, pero sí dejó clara una cosa: su prioridad es que el delantero argentino tome la decisión que le haga más feliz.

El internacional español reconoció que dentro de la concentración de la selección se comentó la oferta presentada por el Real Madrid, aunque restó importancia al asunto al considerar que son temas que pertenecen exclusivamente a los clubes. «Se comentó la oferta, pero son cosas que ni nos van ni nos vienen. Son cosas de los clubes. A mí no me influye para nada», explicó.

Lejos de posicionarse sobre el futuro del argentino, Llorente habló desde la amistad que les une en el vestuario del Atlético. «Por la relación que tengo con Julián, quiero que haga lo que más feliz o lo que más felicidad le vaya a producir. Como amigo le apoyaré», aseguró.

Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre si cree que seguirá siendo compañero suyo la próxima temporada, el madrileño no escondió su deseo. «No lo sé. Por mí, ojalá. Si lo supiera, os lo habría filtrado ya», respondió entre risas. Después, volvió a elogiar al delantero argentino y dejó claro lo importante que sería para el Atlético mantenerle en la plantilla. «Ojalá se quede y nos ayude el año que viene, por supuesto», afirmó.

Marcos Llorente y el dolor de Sevilla

Llorente también hizo balance de la última temporada del Atlético de Madrid, marcada por quedarse a las puertas de varios objetivos importantes. El rojiblanco reconoció que existe cierta sensación de oportunidad perdida después de haber alcanzado las semifinales de la Champions League y la final de la Copa. «Nos ha faltado un poco más porque lo hemos tenido ahí y al final te vas con la sensación de que ha sido una temporada mala», admitió.

No obstante, el centrocampista quiso poner en valor el trabajo realizado por el equipo de Diego Pablo Simeone. «Creo que hay que buscarle el lado positivo. Hemos llegado a unas semifinales de Champions, le hemos plantado cara al Arsenal y hemos llegado a una final de Copa. Nos ha faltado dar un paso más para conseguir algo, pero de esto va el fútbol, de aprender y mejorar», sentenció.