Así son los Atlanta Falcons: jugadores a seguir, cómo van en la NFL, pronósticos…

Los Atlanta Falcons actuarán como locales en el NFL Madrid Game 2026 frente a los Cincinnati Bengals. Este domingo ambos equipos se verán las caras en el segundo partido de la historia de la NFL en España. Y lo harán en un escenario único, «el mejor estadio del mundo» según los organizadores del partido, el Santiago Bernabéu.

Por segundo año consecutivo, Madrid acogerá un choque de la liga de fútbol americano. Será este domingo (15:30 horas) cuando Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals salten al césped de un Bernabéu completamente transformado.

El campo lo han tenido que subir unos metros y quitar las dos primeras filas de las gradas, ya que los terrenos de juego de la NFL son algo más largos y necesitaban más espacio para poner la endzone y un poco más de espacio por la seguridad de los jugadores.

Los jugadores destacados de los Atlanta Falcons

Los Atlanta Falcons han aterrizado en Madrid con grandes jugadores entre sus filas. A priori, no parten como favoritos para este partido ante los Bengals, pero la clave pasará por que Bijan Robinson y Michael Penix Jr. estén acertados. Estos son los jugadores a seguir del conjunto local del NFL Madrid Game 2026:

Bijan Robinson (running back): Es la gran estrella de los Falcons. En 2026 fue considerado por la ESPN como el mejor running back de la NFL esa temporada. Sus grandes cualidades son la potencia, explosividad y agilidad, además de una capacidad fabulosa para romper defensas. Es el jugador sobre el que gira buena parte del ataque de Atlanta.

Es la gran estrella de los Falcons. En 2026 fue considerado por la ESPN como el mejor running back de la NFL esa temporada. Sus grandes cualidades son la potencia, explosividad y agilidad, además de una capacidad fabulosa para romper defensas. Es el jugador sobre el que gira buena parte del ataque de Atlanta. Michael Penix Jr. (quarterback): Como quarterback, es el responsable de llevar la batuta del juego de los Falcons. A sus 26 años, afronta su segunda temporada en la NFL como una de las grandes apuestas de futuro de la franquicia. Tiene un brazo potente, buena visión de juego y capacidad para encontrar a sus receptores en profundidad. Su conexión con Drake London será fundamental para que los Falcons puedan competir contra las mejores defensas de la liga. En lo que va de temporada suma 1.282 yardas de pase y nueve touchdowns.

Como quarterback, es el responsable de llevar la batuta del juego de los Falcons. A sus 26 años, afronta su segunda temporada en la NFL como una de las grandes apuestas de futuro de la franquicia. Tiene un brazo potente, buena visión de juego y capacidad para encontrar a sus receptores en profundidad. Su conexión con Drake London será fundamental para que los Falcons puedan competir contra las mejores defensas de la liga. En lo que va de temporada suma 1.282 yardas de pase y nueve touchdowns. Drake London (wide receiver): London es la principal referencia del juego aéreo de los Falcons. Un receptor que cuenta con una enorme envergadura, capacidad para ganar duelos individuales, atrapar balones complicados y superar a sus defensores gracias a su físico. Es la principal referencia de Penix en el juego de pase y uno de los receptores más importantes de la franquicia.

London es la principal referencia del juego aéreo de los Falcons. Un receptor que cuenta con una enorme envergadura, capacidad para ganar duelos individuales, atrapar balones complicados y superar a sus defensores gracias a su físico. Es la principal referencia de Penix en el juego de pase y uno de los receptores más importantes de la franquicia. Kyle Pitts (tight end): Pitts destaca especialmente por su físico. Es uno de los jugadores con mayor talento físico de la plantilla. Su altura, velocidad y capacidad para recibir hacen de él un auténtico problema para las defensas rivales. Puede actuar como receptor abierto o buscar espacios por el centro del campo.

Pitts destaca especialmente por su físico. Es uno de los jugadores con mayor talento físico de la plantilla. Su altura, velocidad y capacidad para recibir hacen de él un auténtico problema para las defensas rivales. Puede actuar como receptor abierto o buscar espacios por el centro del campo. Jessie Bates III (safety): Bates III es la gran referencia defensiva del equipo de Atlanta. Un jugador experimentado, inteligente y con una enorme capacidad para anticiparse a las jugadas del quarterback rival. Su especialidad es leer los lanzamientos, cubrir grandes espacios y provocar pérdidas de balón. Es el cerebro de la secundaria de los Falcons y una de las voces más importantes del vestuario.

Cómo van en la NFL los Atlanta Falcons

Los Atlanta Falcons son terceros en la clasificación en NFC Sur con tres victorias y cinco derrotas. Está todo igualadísimo en esa división, ya que los Buccaneers cuentan con las mismas victorias y derrotas que los Falcons, mientras que los Panthers tienen una derrota y un partido menos (3 victorias y 4 derrotas).

¿Pueden ganar la NFL los Atlanta Falcons?

El conjunto de Atlanta tiene opciones de conquistar la Super Bowl este año, aunque sería sorpresa mayúscula. Cuentan con grandes jugadores como Bijan Robinson, y ahora mismo la clasificación está igualadísima en su división. Todo es posible, pero sería una gran sorpresa que los Falcons conquistaran el anillo.