Así son los Cincinnati Bengals: jugadores destacados, resultados en la NFL…

La NFL vuelve a Madrid y lo hace de la mano de un espectacular Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons. Dos equipos que dejarán boquiabiertos a los aficionados del Bernabéu el próximo domingo 8 de noviembre (15:30 h).

Analizando a los Bengals, tienen un plantel repleto de jugadores destacados de la liga americana, con dos grandes estrellas mundiales y varias piezas interesantes para que Zac Taylor pueda dar rienda suelta a su imaginación desde la banda.

Repasamos la situación del conjunto de Cincinnati, los nombres a seguir y cómo van en la tabla antes de llegar al esperado partido de la NFL Madrid 2026.

Los jugadores a seguir de los Cincinnati Bengals

Los Cincinnati Bengals son uno de los equipos más destacados de toda la NFL. Tienen varios jugadores a seguir y dos estrellas reconocidas a nivel mundial. Estos son los nombres que hay que apuntar:

Joe Burrow (quarterback) : Burrow es uno de los mejores en su posición desde su llegada a la liga. A pesar de lidiar con graves lesiones, el pasador de 29 años es uno de los más consistentes de la NFL. Por él pasa el ataque. Es la brújula de los Cincinnati Bengals.

: Burrow es uno de los mejores en su posición desde su llegada a la liga. A pesar de lidiar con graves lesiones, el pasador de 29 años es uno de los más consistentes de la NFL. Por él pasa el ataque. Es la brújula de los Cincinnati Bengals. Ja’Marr Chase (wide receiver): el compañero perfecto de Burrow. Experto en atrapar pases imposibles y hacer la mejor ‘ruta’ para dejar atrás a su defensor. Uno de los jugadores ofensivos más destacados de toda la NFL, y que seguro que dará espectáculo en el partido en Madrid.

el compañero perfecto de Burrow. Experto en atrapar pases imposibles y hacer la mejor ‘ruta’ para dejar atrás a su defensor. Uno de los jugadores ofensivos más destacados de toda la NFL, y que seguro que dará espectáculo en el partido en Madrid. Tee Higgins (wide receiver) : la otra alternativa a Joe Burrow en ‘las alas’. Experto en capturar pases, ágil y veloz, y el escudero perfecto para un Chase que acapara todas las miradas.

: la otra alternativa a Joe Burrow en ‘las alas’. Experto en capturar pases, ágil y veloz, y el escudero perfecto para un Chase que acapara todas las miradas. Chase Brown (running back) : aunque los Bengals basan su juego en el pase aéreo debido al talento de sus receptores, tener en la recámara a un jugador como Chase es un seguro de vida para Burrow. Sobre todo en downs cortos, a base de fuerza y entrega.

: aunque los Bengals basan su juego en el pase aéreo debido al talento de sus receptores, tener en la recámara a un jugador como Chase es un seguro de vida para Burrow. Sobre todo en downs cortos, a base de fuerza y entrega. Dexter Lawrence (defensive tackle) : el ancla defensivo. Lawrence es uno de los más dominantes de toda la NFL, y la defensa funciona a su orden. Ágil, potente y con capacidad de ‘tirar abajo’ al quarterback rival.

: el ancla defensivo. Lawrence es uno de los más dominantes de toda la NFL, y la defensa funciona a su orden. Ágil, potente y con capacidad de ‘tirar abajo’ al quarterback rival. Joe Flacco (quarterback): un veterano de guerra con mil años de experiencia a sus espaldas. El suplente perfecto de Burrow. En principio no jugará en Madrid, pero siempre es remarcable tener a un jugador de su veteranía.

Cómo van en la NFL los Cincinnati Bengals

Los Cincinnati Bengals van con un récord de 5 victorias y 2 derrotas antes de llegar al partido en Madrid. Son segundos en la tabla de la AFC Norte, solo por detrás de los Pittsburgh Steelers (6-2). Por su parte, los Atlanta Falcons, sus rivales en España, marchan con un 3-5 en la NFC Sur.

¿Pueden ganar la NFL los Cincinnati Bengals?

Los Cincinnati Bengals son un equipo que podría ganar la NFL debido a su talento individual, con Joe Burrow y Ja’Marr Chase a la cabeza. Los de Ohio ya llegaron a la Super Bowl 2022, en la cual perdieron contra Los Angeles Rams (20-23).

Tiene uno de los conjuntos más destacados de toda la NFC, y su inicio de temporada invita a pensar que se clasificarán para los playoffs.