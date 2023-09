Las ATP Finals pueden dictar sentencia Así queda la lucha por el número uno: Djokovic despega y Alcaraz se guarda un as en la manga

El título de campeón del US Open 2023 afianza a Novak Djokovic como el número uno de un ranking ATP que ya había escrito el cambio de líder al comienzo del cuarto Grand Slam de la temporada. Sin embargo, la eliminación del último campeón en Flushing Meadows, Carlos Alcaraz, en semifinales, y el título de un Djokovic que no participó en la edición de 2022 provocan una revolución en la clasificación, con una notable ventaja para el serbio que, sin embargo, podría no valerle de cara a mantener el nº1 a final de temporada.

Con la actualización del ranking ATP de este lunes, Novak Djokovic se coloca en primera posición de forma destacada con un total de 11.795 puntos, 3.260 puntos más de los que tiene en la actualidad Carlos Alcaraz, quien pierde 1.280 con respecto al año pasado y se queda con una cifra de 8.535, meritoria, pero lejos de los extraterrestres números del campeón del Open de Australia, Roland Garros y, recientemente, el US Open.

Así las cosas, la ventaja de Djokovic sobre Alcaraz, que no existía antes de comenzar el US Open, puede pensarse como definitiva a la hora de finalizar la temporada en lo más alto del ranking. Sin embargo, si bien Nole tiene asegurado el número uno del mundo hasta noviembre, Carlos Alcaraz se guarda un as en la manga para seguir luchando de tú a tú y reduciendo la superioridad que destaca en la actualidad al campeón serbio en la clasificación ATP.

En el último mes, con sus conquistas en Cincinnati y el US Open, Djokovic ha podido sumar 3.000 puntos limpios, con dos títulos que suceden a sus ausencias en 2022 en los mencionados torneos, mientras Alcaraz tenía que enfrentarse a la defensa, fallida, del campeonato en el Grand Slam que se disputa en Nueva York. Sin embargo, el tramo en el que se introducen los jugadores como final de temporada tiene un efecto contrario, con Carlitos con mucho por sumar y Nole en posición de defensa frente a su rival.

Las cuentas de Alcaraz para superar a Djokovic

Djokovic tiene que defender, de aquí a final de temporada, un total de 2.850 puntos, de los cuales perderá seguro los correspondientes a Tel Aviv y Astana, un total de 750. Mientras tanto, serán para él citas clave las de París-Bercy, donde defiende final –cayó ante Rune– y 600 puntos, y sobre todo unas ATP Finals en las que se proclamó vencedor, llevándose la friolera de 1.500 puntos.

Precisamente, son las ATP Finals las que pueden dar la oportunidad a Alcaraz de acercarse a Djokovic e incluso superarle en el ranking a final de temporada. El murciano, que competirá en cinco torneos –Pekín, Masters 1000 de Shanghai, Basilea, Paris-Bercy y ATP Finals– hasta diciembre, sólo defiende 360 puntos –180 de Basilea y 180 de Paris-Bercy– ya que una lesión le apartó del torneo de maestros en el que debutará en 2023 con el objetivo del título y, quién sabe, si también de alzarse con el número uno del mundo por segunda temporada consecutiva.