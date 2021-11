El Atlético de Madrid se ha complicado la vida en la Champions tras la derrota contra el Milan (0-1) en el Wanda Metropolitano. Simeone apostó por un once muy ofensivo en busca de los tres puntos, pero no estuvieron acertados en los metros finales y eso les acabó condenando. La mala noticia es que este resultado deja al Atleti último de grupo y ya no depende de sí mismo para estar en octavos.

El Liverpool les echó una mano y ganó al Oporto en Anfield (2-0) pero los rojiblancos no hicieron los deberes ante el Milan y se han complicado la vida para la última jornada. Era el grupo de la muerte desde el principio y ha quedado demostrado. Los ingleses son los únicos que han hecho los deberes. La otra plaza se la jugarán entre Milan, Oporto y Atlético. Ahora mismo el Oporto es segundo con cinco puntos, seguido de Milan (tercero) y Atlético (cuarto) con cuatro puntos.

El empate a cero les permitía depender de sí mismos en la última jornada puesto que el Oporto había perdido, incluso les valía el empate, pero el gol de Messias deja al equipo de Simeone contra las cuerdas.