Así queda el cuadro del Trofeo Conde de Godó 2023: los rivales con los que se cruzará Alcaraz

El Trofeo Conde de Godó 2023 ya tiene cuadro final, después del sorteo efectuado este sábado en el RCT Barcelona, en el que se dieron a conocer todos los emparejamientos de un torneo que cuenta con un cuadro inmejorable para la disputa de su 70ª edición. Carlos Alcaraz contará con un camino repleto de complicaciones en busca de la reválida de su título, mientras que otros favoritos como Tsitsipas, Sinner o Ruud permiten mantener un cartel estelar pese a las ausencias de última hora de Rafa Nadal y Daniil Medvedev.

El cuadro final del Barcelona OpenBanc Sabadell – Trofeo Conde de Gódo comenzará el lunes 17 de abril con la disputa de los primeros partidos de primera ronda de competición, donde aún no veremos en liza a los principales favoritos a la victoria final, ya que debido a su condición de cabezas de serie del torneo, están exentos de la disputa de la primera ronda de competición. Sin embargo, habrá partidos destacados como los que miden a Feliciano López con David Goffin, a Fernando Verdasco con el italiano Passaro o al bielorruso Ilya Ivashka con el portugués Nuno Borges.

De este último duelo saldrá, precisamente el primer rival de Carlos Alcaraz en segunda ronda del Trofeo Conde de Godó. El tenista murciano es el primer cabeza de serie del torneo y defensor del título conquistado en 2022, y su camino hacia la reválida en el RCT Barcelona no será nada fácil, con rivales potenciales muy complicados para cada compromiso hasta la final del domingo.

Los rivales de Carlos Alcaraz en el Godó

Alcaraz debutará ante el ganador del Ivashka vs Borges y en caso de superar este duelo, tal y como vaticinan todos los pronósticos, su siguiente contrincante en octavos de final podría ser otro español, Roberto Bautista. El castellonense no llega en su mejor momento pero siempre es un hueso en este tipo de torneos, por lo que Carlos no deberá confirmarse si se confirma el duelo.

En cuartos de final, a Alcaraz podría esperarle un Frances Tiafoe que llega de ganar el primer título de su carrera sobre tierra batida, en Houston, mientras que para las semifinales, el murciano podría reeditar el choque de la final del US Open 2022 con un especialista en tierra como Casper Ruud, cuarto cabeza de serie en el Godó. Para la final, los que son los dos principales favoritos justo por detrás del actual número 2 del ranking ATP, Stefanos Tsitsipas o Jannik Sinner, apuntan a llegar al duelo por el título por la parte baja del cuadro final del Barcelona OpenBanc Sabadell.