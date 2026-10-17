Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Betis

El Barcelona mantiene el pleno de victorias de Liga, pero esta vez lo hace con polémica. El club de Hansi Flick ganó al Betis al final con una goleada (2-5), pero la clave estuvo mucho antes, cuando el árbitro De Burgos Bengoetxea anuló un gol al Betis que era el 2-2 antes del descanso. Después, ya en la segunda mitad, dejó al Betis con 10 jugadores por expulsión de Bernal tras un encontronazo con Lamine.

Sea como sea, el Barcelona ganó al Betis y se va a los 27 puntos en la clasificación de la Liga. Es el máximo posible. Nueve partidos y nueve triunfos firman los culés, con 39 goles a favor y nueve en contra. Sacan cinco puntos al Atlético de Madrid, que ya jugó su partido (ganó al Espanyol) y nueve al Real Madrid, aunque el conjunto blanco todavía tiene pendiente el duelo de esta jornada, que lo jugará este domingo ante el Sevilla en el Bernabéu.

Esta es la jornada previa al Clásico, por lo que el Barcelona llegará con una importante ventaja al partido sobre el Real Madrid. Si los de Mourinho ganan al Sevilla, dejarán la distancia otra vez en seis puntos. Si empatan, estará en ocho y, si pierden, en la actual de nueve. El Real Madrid, por ahora, sigue siendo cuarto porque el Betis, a pesar de la derrota, se mantiene por encima en la clasificación de la Liga.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 27 puntos Atlético de Madrid – 22 Betis – 19 Real Madrid – 18 Sevilla – 14 Real Sociedad – 13 Alavés – 11 Deportivo – 11 Villarreal – 9 Celta de Vigo – 8 Athletic Club – 8 Espanyol – 8 Rayo Vallecano – 8 Getafe – 8 Racing – 8 Osasuna – 8 Levante – 7 Elche – 7 Valencia – 5 Málaga – 4

Resultados de la 9ª jornada de Liga

Deportivo de La Coruña 1-1 Levante

Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

Villarreal 0-0 Elche

Betis 2-5 Barcelona

Quedan por disputarse: