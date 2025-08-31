Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 9

Torstein Traeen sigue líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2025. El noruego se mantiene en la primera posición, al término de la primera semana de competición. La llegada a Valdezcaray ha establecido las primeras diferencias, con Jonas Vingegaard ganando y aventajando al resto de grandes favoritos para el triunfo final en Madrid. Sigue segundo el del Visma, aunque a sólo 37 segundos del rojo.

Vingegaard ha dado su primer mordisco en la general respecto al resto de candidatos. Joao Almeida sigue como el principal rival del danés, puesto que sólo ha perdido 24 segundos en la cima de Valdezcaray. Por su parte, Giulio Ciccone se deja ya más de dos minutos con el dos veces ganador del Tour.

La carrera encara este lunes la primera jornada de descanso. Tras ella, comenzará la semana decisiva. Volverán a los Pirineos el martes y, después, se dirigirán a las montañas asturianas. Allí espera el coloso Angliru el viernes, con la subida a los Lagos de Somiedo el sábado. Dos jornadas que serán claves de cara a la general final, que no se cerrará hasta una semana después en la Bola del Mundo madrileña.

Clasificación de la etapa 9

Clasificación general de la Vuelta a España