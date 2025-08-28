Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 6

El noruego Torstein Traeen es el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2025. La sexta etapa se presentaba como la primera prueba de fuego entre los favoritos, aunque para lo único que sirvió –que no es poco– fue para descartar a Juan Ayuso. El corredor del UAE se quedó en las rampas del primer puerto exigente de la presente edición de la ronda española.

Jonas Vingegaard, líder tras la contrarreloj por equipos, volvió a perderlo, pero sigue siendo el primero entre los favoritos. El noruego Traeen le adelanta en la general, al igual que lo hacen Armiral, Fortunato y Vervaeke, aunque ninguno son teóricamente rivales reales en la pelea por el podio de Madrid.

Juan Ayuso se dejó casi siete minutos en la general, quedándose a 10′ del nuevo líder y a más de ocho de Vingegaard y de su compañero Almeida. La bicefalia del UAE para esta Vuelta queda por tanto rota, pasando el español a ser gregario de lujo para su compañero tras decir adiós a sus opciones en la clasificación general.

Clasificación de la etapa 6

Clasificación general de la Vuelta a España