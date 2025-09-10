Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 17

Sin cambios en la clasificación general antes de una de las etapas clave de esta Vuelta a España 2025. Jonas Vingegaard le metió dos segundos en meta a Joao Almeida, ampliando la diferencia de 50 segundos, tras entrar juntos en meta. La etapa del Morredero se presentaba como un escenario en el que podía haber movimiento entre los grandes de la carrera, pero ni el danés ni el portugués tenían piernas.

Pellizzari sorprendió a los favoritos en el Morredero para llevarse la etapa, en una etapa en la que regreso a la normalidad la Vuelta. El ciclista de Red Bull-BORA aprovechó la vigilancia entre los favoritos a la general para atacar a falta de tres kilómetros y marcharse en solitario a por la etapa. Se trata de su primera victoria como profesional, que además le consolida como mejor joven. Por detrás, Vingegaard y Almeida llegaron a la par, aunque el líder consiguió arañar un par de segundos antes de la contrarreloj de Valladolid.

Clasificación de la etapa 17

Clasificación general de la Vuelta a España