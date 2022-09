Tras conocer las infidelidades de la que ha sido su mujer durante casi una década, Ilary Blasi, Francesco Totti inició una relación con Noemi Bocchi. Así lo ha asegurado el propio ex capitán de la Roma en su última entrevista, donde ha desvelado que lo suyo con la economista empezó como una amistad y no fue hasta Año Nuevo cuando empezaron su relación de pareja, después de saber que su ex había estado con varios chicos.

El mítico futbolista de la selección italiana ha decidido romper su silencio y contar su verdad porque estaba harto de leer que el infiel era él. Se ha sincerado al respecto y ha reconocido que ha habido muy duros mentalmente en estos últimos meses. “No es cierto que yo haya sido el primer en traicionar. He leído demasiados bulos en las últimas semanas, algunos de estos han hecho sufrir a mis hijos. Ya basta».

«Es todo lo contrario»

He vivido un periodo difícil, primero porque deje de jugar. Luego vino la muerte de mi padre por covid, y justo cuando más necesitaba a mi mujer, no estaba. Yo también tengo faltas. Debería haberle prestado más atención a ella. En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores de que Ilary tenía otro. Efectivamente, más de uno. Y luego descubrí mensajes en su teléfono, algo así como ‘nos vemos en el hotel, es más prudente por mi parte’. Caí en una depresión y salí de ella gracias a Noemi Bocchi, que es todo lo contrario a Ilary”, contó en una entrevista para el Corriere della Sera.

Noemi, de 33 años, es licenciada en Económicas y su relación con el fútbol viene de lejos, pues su ex marido, que es empresario y con el que tiene dos hijos, es directivo en la SSD Tivoli Calcio 1919. Además, Bocchi es una apasionada del pádel, un deporte que también gusta mucho a Totti. La actual relación entre el ex jugador e Ilary es nula y todo apunta a que se verán las caras en los tribunales porque no llegan a un acuerdo sobre la separación. En este marco, el ex futbolista no se corta y cuenta detalles de lo sucedido tras la ruptura: “Ilary me quitó mi colección de relojes, también hay algunos Rolex de gran valor. Vació las cajas de seguridad con su padre”.