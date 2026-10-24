Así es José Félix Díaz, el periodista español que vota para el Balón de Oro 2026

El Balón de Oro 2026 se entregará el próximo lunes 26 de octubre en Londres. Los 30 mejores futbolistas de la temporada se reúnen para alcanzar un galardón a la altura de las leyendas. Habrá representación española no sólo en el lado deportivo, sino en el periodístico con José Félix Díaz.

100 periodistas, uno por cada país de los 100 primeros del ranking FIFA, serán los encargados de elegir al mejor jugador de la temporada. Lo harán con una lista del primero al décimo, asignando puntos a cada futbolista, para destapar quién se llevará el aclamado trofeo este año.

Entre los nominados se encuentran varios españoles como Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz, Ferrán Torres… claves en el desempeño de sus equipos durante la temporada y fundamentales para que España lograra su segunda estrella tras conquistar el pasado Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

Qué periodista vota por España en el Balón de Oro

El periodista español encargado de participar en la votación que definirá el Balón de Oro 2026 es José Félix Díaz. El reconocido y veterano periodista deportivo elaborará una lista del primero al décimo, en función de su temporada, y será el representante de España.

Lo hará junto a 99 periodistas restantes, cada uno procedente de un país distinto, para elegir al aclamado. En el Balón de Oro femenino, son 50 los periodistas que votan para reclamar a la mejor jugadora.

Quién es y dónde trabaja actualmente José Félix Díaz

José Félix Díaz es el actual director del Diario AS, uno de los medios deportivos más reconocidos de habla hispana y a nivel mundial. Tras 30 años en el MARCA, José Félix decidió dar el salto al medio de comunicación del Grupo Prisa.

Formará parte de los 100 periodistas responsables de elegir el Balón de Oro 2026. La pasada edición ganó el premio Ousmane Dembélé tras un año sensacional en el Paris Saint-Germain y, aunque los parisinos han vuelto a ganar la Champions League, no parte como uno de los favoritos.

Trayectoria profesional de José Félix Díaz

José Félix Díaz es periodista deportivo desde 1990. Durante más de 30 años, fue una de las ‘caras’ más importantes del Diario MARCA, referencia deportiva en España. En octubre de 2025 se conoce la noticia de que sería el director del AS, sustituyendo a Vicente Jiménez.

Durante 2009 y 2014 fue redactor jefe de la sección de Deportes de El Confidencial, además de colaborar en distintos medios o programas como Movistar+, TVE y El Chiringuito.

Un año después de su llegada al medio deportivo del Grupo Prisa, José Félix Díaz contará con el gran privilegio de influir en la decisión del Balón de Oro del próximo lunes 26 de octubre en Londres a las 21:00 h.