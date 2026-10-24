Adiós a gastarte mucho dinero en decorar tu casa: cómo transformar palés en muebles originales y qué marca debe llevar la madera para ser segura

Los palés de madera, que suelen acabar en la basura tras transportar mercancías, ahora han encontrado un lugar y uso en el bricolaje como decoración. Son baratos, fáciles de trabajar y encajan con casi cualquier estilo, pero antes de convertirlos en muebles conviene asegurarse de que su madera es segura.

Una mesa de centro con ruedas

Una de las opciones más recurrentes y sencillas es la de transformarlo en una mesa baja para el salón. Se lija el palé, se le añaden cuatro ruedas resistentes y se coloca un cristal encima. El resultado combina el estilo rústico de la madera con un acabado más moderno y deja huecos para guardar revistas o mantas.

Un mueble para la televisión

Apilando varios palés seguidos se consigue un soporte con baldas para la televisión, los libros o cualquier elemento decorativo. Los huecos entre los listones sirven como almacenaje y la madera aporta un toque cálido al salón.

Un escritorio y una cama

Para quien trabaja en casa, basta una superficie plana y estable apoyada sobre palés o patas firmes. La cama es otra opción que cada vez se ve más, bien lijada, la estructura sostiene el colchón y se puede personalizar con pintura o barniz. Conviene revisar que la base no tenga astillas ni clavos sueltos.

Un columpio para la terraza

Con un palé que aguante peso y cadenas o cuerdas de materiales fuertes, se puede montar un asiento colgante, que se completa con cojines. Es importante comprobar con cuidado la capacidad de carga del conjunto y la fijación de los anclajes antes de usarlo.

Qué indica el sello del palé

La parte importante empieza antes de coger la lija. Los palés que viajan entre países siguen la norma internacional NIMF 15, que exige tratar la madera, descortezarla y marcarla con un sello oficial.

Esa marca incluye las siglas del tratamiento. La norma admite dos métodos, calor (HT) o fumigación con bromuro de metilo (MB). El segundo es un plaguicida tóxico, y los palés marcados con MB no deben considerarse seguros porque la madera puede conservar residuos.

Los especialistas aconsejan elegir un palé limpio, seco, sin pintar y marcado con HT.

Cómo sacarles partido

Con un buen lijado, y pintura o barniz, un palé puede convertirse en una pieza de aspecto cuidado por muy poco dinero, siempre que se tenga en cuenta su origen y se respeten los límites de peso de cada mueble.