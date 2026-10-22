El motivo por el que se insta a la gente que ponga cuencos de sal al lado de la ventana este invierno en sus casas

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la humedad ambiental, muchos hogares en España, sobre todo en las zonas más frías, comienzan a sufrir problemas de condensación en las ventanas. Un truco que se ha hecho popular en Reino Unido y que cada vez despierta más interés en España consiste en poner cuencos con sal junto a las ventanas para absorber parte de la humedad y evitar la aparición de moho. Pero ¿hasta qué punto funciona realmente este método?

Según Andy Ellis, experto en el cuidado del hogar, «la sal tiene la capacidad natural de absorber la humedad del aire». El truco consiste en poner un cuenco con sal cerca de la ventana para absorber parte de la humedad ambiental y reducir la condensación en el cristal. En teoría, esta solución casera ayudaría a disminuir la humedad en el ambiente y, por ende, evitaría que se acumularan gotas de agua sobre el cristal.

Cuencos de sal al lado de la ventana: el truco más viral del invierno

La condensación se produce por un principio físico conocido como «punto de rocío». Este fenómeno aparece cuando el aire cálido y húmedo del interior de la vivienda entra en contacto con una superficie fría, como el cristal o el marco de una ventana, haciendo que el vapor de agua se transforme en pequeñas gotas. Las ventanas antiguas de aluminio o aquellas que carecen de un buen aislamiento son especialmente vulnerables por su elevada conductividad térmica, ya que el metal transmite el frío del exterior hacia el interior. A esto se suma la humedad generada por actividades cotidianas, como cocinar, ducharse, tender la ropa dentro de casa o incluso respirar.

La sal, cuyo componente principal es el cloruro de sodio, posee propiedades higroscópicas, es decir, tiene capacidad para captar agua del ambiente cuando hay mucha humedad. No obstante, su eficacia depende de las condiciones de cada vivienda. Según diversos estudios, empieza a absorber una cantidad apreciable de humedad cuando la humedad relativa supera el 75%, pero en la mayoría de los hogares españoles oscila entre el 30% y el 60%.

«La sal tiene la capacidad de absorber naturalmente la humedad del aire y esencialmente lo seca de modo que cuando entra en contacto con el vidrio, se forman menos gotas de condensación. Es un truco muy fácil que no requiere ningún esfuerzo. Simplemente llena un recipiente poco profundo o un frasco pequeño con un poco de sal, puede ser sal de mesa o sal de roca. La cantidad que uses variará según el tamaño de la ventana junto a la que lo coloques. Por supuesto, en general, cuanto más grande sea la ventana, más sal necesitarás, aunque por lo general un recipiente pequeño debería ser suficiente», explicó Andy Ellis, al diario británico Mirror.

Para ponerlo en práctica, sólo hay que seguir unos sencillos pasos:

Elige un cuenco limpio y seco, preferiblemente de boca ancha, para dejar la sal expuesta al aire. Llena el recipiente con varias cucharadas de sal. No es necesario añadir agua ni ningún otro ingrediente. Sitúa el cuenco en el alféizar o en una superficie cercana, siempre que esté estable y no obstaculice la apertura de la ventana. Revisa la sal cada pocos días. Si se humedece, forma grumos o se disuelve, sustitúyela por sal nueva.

También puedes añadir unas gotas de aceite esencial para aportar un aroma agradable a la estancia. Una de las opciones más recomendables es el aceite esencial de lavanda, por su fragancia suave y fresca. Para hacerlo, vierte dos o tres gotas sobre la sal y coloca el cuenco cerca de la ventana. Mantenlo fuera del alcance de niños y mascotas, ya que puede ser tóxico, especialmente para los gatos.

Consejos prácticos

Si la humedad se acumula en armarios o cajones, puedes colocar bolsitas de tela con arroz o trozos de tiza en su interior. Estos materiales pueden ayudar a retener parte de la humedad en espacios reducidos y prevenir los malos olores. Asimismo, en lugares propensos a la humedad, como los baños o los trasteros, puedes dejar un recipiente abierto con bicarbonato de sodio.

Otra alternativa es repartir pequeños recipientes con sal gruesa en diferentes puntos de la vivienda. Mientras, en sótanos y garajes, el carbón activado puede ayudar a retener ciertos olores y contaminantes. Sin embargo, no es una solución eficaz para controlar la humedad de grandes superficies, por lo que será necesario recurrir a otras medidas si el problema persiste.

Finalmente, aunque haga frío, es fundamental ventilar la vivienda durante unos 10 minutos al día, ya que ayuda a renovar el aire y reducir la humedad acumulada. Los expertos también insisten en la importancia de utilizar los extractores al cocinar o ducharse y evitar secar la ropa en espacios cerrados. Estas medidas ayudan a prevenir la condensación y evitar la aparición de moho.