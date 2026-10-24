Los expertos en climatización coinciden: adiós a la regla de los 19 ºC, ahora hay un truco más eficaz para ahorrar en invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas y con el invierno a la vuelta de la esquina, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿Estaré calentando mi casa de forma más económica? Los expertos en climatología tienen la respuesta a este interrogante para no tener que estar atento al termostato todo el día.

El fin de una era en la calefacción

Es bien sabido por todos aquella máxima de los 19 °C en nuestros calefactores. Ésta surgió en un contexto completamente diverso al de ahora. Antiguamente, en los años 70, las viviendas presentaban unas características muy distintas a las de ahora. El aislamiento que se utilizaba para aquellas viviendas solía ser de menor calidad y los sistemas de calefacción, menos eficientes.

Según Nick Barber, experto en gestión energética, la regla de los 19 ºC se definió como una solución de compromiso económico, dada la crisis de combustible que se atravesaba en aquella época.

La nueva norma avalada por los expertos

Las nuevas fuentes de energía y los avances en la construcción han hecho que los expertos reconsideren la nueva forma de mantener cálidos nuestros hogares. Las casas de ahora, más modernas, mejor aisladas y con nueva tecnología en cuanto a sistemas de calefacción se refiere; permiten establecer un nuevo rango a esta norma: marcar los 20 ºC como referencia para los hogares.

Aunque pueda parecer una absurdidad pasar de los 19 a los 20 ºC, este cambio afecta notablemente la sensación de confort. Es más, Brad Roberson, experto en climatización, asegura que «la sensación de confort térmico depende de muchos factores, más allá de la temperatura». Estos factores son la humedad, la libre circulación del aire en nuestra vivienda o la ropa que llevemos por casa.

La temperatura ideal para cada parte de la casa

La principal novedad que se plantea con este nuevo sistema es la de que cada habitación debe mantener una temperatura concreta, a diferencia de la creencia popular de que toda la casa tiene que estar a la misma temperatura. Estas son las temperaturas recomendadas para cada sección de la casa:

El salón y las zonas de estar , como se comentaba antes, recomiendan mantenerlas a 20 ºC .

, como se comentaba antes, recomiendan mantenerlas a . Los dormitorios tienen que estar entre los 16 y 18 ºC , para favorecer el descanso nocturno, siempre que no suponga un problema para los usuarios de la habitación.

tienen que estar , para favorecer el descanso nocturno, siempre que no suponga un problema para los usuarios de la habitación. Por último, los baños tienen que estar alrededor de los 22 ºC para evitar el choque térmico al salir de la ducha.

En cuanto al impacto económico, este aumento de un grado centígrado supondría un incremento de un 7% en el consumo de la calefacción, pero, como informan los expertos, esta subida reduciría cualquier otro coste compensatorio, como el uso de una calefacción suplementaria.