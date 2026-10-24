Paulo Coelho (79 años) sobre el coraje: «Consiste en seguir creyendo cuando todos a tu alrededor han perdido la esperanza»

En una sociedad marcada por la incertidumbre y los cambios constantes, mantener la esperanza no siempre es fácil. Las dificultades de cada uno, los fracasos y el miedo a que las cosas no salgan como esperamos pueden hacer que abandonemos nuestros objetivos antes de tiempo. Sin embargo, hay reflexiones que invitan a cambiar la perspectiva y a encontrar fuerzas para continuar incluso cuando el futuro parece poco prometedor.

Es precisamente en esa idea donde encaja el pensamiento de Paulo Coelho, uno de los escritores más leídos del mundo y autor de obras como El Alquimista. A través de sus historias, el escritor brasileño ha abordado cuestiones como la búsqueda del sentido de la vida, la superación personal y la importancia de perseguir aquello en lo que creemos.

El verdadero significado del coraje, según Paulo Coelho

«El coraje consiste en seguir creyendo cuando todos a tu alrededor han perdido la esperanza». Esta reflexión pone el foco en una forma de valentía que no siempre se reconoce: la capacidad de mantener la confianza cuando las circunstancias son adversas y las personas de nuestro entorno ya no creen que sea posible conseguir aquello que nos proponemos.

El coraje suele asociarse con afrontar situaciones peligrosas o tomar decisiones difíciles. Sin embargo, esta idea va más allá y plantea que también hace falta valentía para continuar cuando aparecen las dudas, los obstáculos o la falta de apoyo. Seguir adelante en esos momentos implica enfrentarse no solo a las dificultades externas, sino también al temor de fracasar.

La frase también invita a no depender exclusivamente de la opinión de los demás. Cuando las personas cercanas pierden la confianza en un proyecto o consideran que un objetivo es imposible, resulta fácil acabar compartiendo ese pesimismo. Coelho plantea, en cambio, la importancia de conservar el criterio propio y no abandonar una meta únicamente porque otros hayan dejado de creer en ella.

Por qué mantener la esperanza puede marcar la diferencia

Creer en algo no significa ignorar los problemas ni confiar en que todo saldrá bien por sí solo. La esperanza también puede ser una manera de encontrar motivos para actuar, buscar alternativas y aprender de los errores. En ese sentido, mantener la confianza no garantiza alcanzar cualquier objetivo, pero puede ayudar a no rendirse ante el primer contratiempo.

La reflexión de Paulo Coelho recuerda, además, que cada persona afronta sus propios tiempos y dificultades. Que un camino parezca imposible para los demás no significa necesariamente que no exista una salida. A veces, seguir creyendo consiste simplemente en dar un paso más, incluso sin tener todas las respuestas.