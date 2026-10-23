Arthur Brooks, catedrático de Harvard experto en felicidad: «Me levanto a las 4:30 de la mañana no porque me guste, sino porque es la primera victoria del día»

El experto en felicidad Arthur Brooks empieza su jornada a las 4:30 de la mañana. El científico social dio todos los detalles sobre esa costumbre en una entrevista con un medio estadounidense en la que repasó la rutina matinal que sigue «casi todos los días».

Unos meses más tarde, Brooks volvió sobre el tema en el pódcast The Tim Ferriss Show. Allí contó incluso que ajusta la hora del despertador según la estación del año, ya que su objetivo es levantarse siempre bastante antes de que salga el sol.

A quien madruga, el cerebro le ayuda: ¿por qué Arthur Brooks se levanta a las 4:30 de la mañana?

«Me levanto a las 4:30 cada mañana, no porque me encante, sino porque es la primera victoria del día», escribió Brooks en una publicación de Instagram. En el vídeo, el profesor admite que tampoco le gusta oír el despertador, pero ganar ese primer asalto le ayuda a combatir el mal humor.

«Si te levantas antes del amanecer, en cierto modo has ganado el día, pero no solo en lo moral, lo has ganado en lo neurocientífico», afirmó Arthur Brooks en la entrevista que tuvo con Fox News Digital en octubre de 2025. Según el profesor, quien madruga gana en concentración, creatividad y buen humor.

«Si te levantas cuando el sol ya calienta, has perdido la primera batalla de la gestión del estado de ánimo», explicó un par de meses después en el pódcast de Tim Ferriss. Para Brooks, de esa gestión del tiempo depende la productividad del resto de la jornada.

Sin embargo, Brooks no siempre fue madrugador. En su veintena, cuando trabajaba como músico, se consideraba un ave nocturna, aunque hoy reconoce que, en realidad, «solo era un músico que bebía demasiado». Ahora no bebe y sostiene que el madrugón empieza la noche anterior, porque la clave es acostarse a tiempo y vencer la procrastinación nocturna.

La rutina matinal de Arthur Brooks después del despertador

Tras levantarse, Arthur Brooks entrena de 4:45 a 5:45 en el gimnasio de su casa, sin auriculares. Según contó en el pódcast de Tim Ferriss, dos tercios de la sesión son ejercicios de fuerza con mancuernas y el tercio restante, cardio de intensidad moderada en la elíptica. Esa hora de ejercicio es, en palabras del profesor, «lo único con lo que de verdad puedo contar».

A las 6:30, asiste a misa con su mujer, Ester. Brooks recomienda cualquier actividad trascendente que sirva para «no centrarse en uno mismo», como el culto religioso o la meditación.

«No te vas a despertar con la cafeína, te vas a concentrar con la cafeína», explica Brooks, que retrasa el café hasta las 7:15. Luego, desayuna yogur griego desnatado con nueces, frutos rojos y proteína de suero.

De 8:00 a 12:00, dedica cuatro horas al trabajo creativo, sin reuniones, correo electrónico ni notificaciones del móvil.

«Puedo hacer más en cuatro horas de lo que antes podía hacer en dos días. Y soy más feliz cuando lo hago», asegura Brooks, que vincula ese rendimiento con la concentración que logró desde que fijó esta rutina matinal.

¿Quién es el experto en felicidad Arthur Brooks?

Arthur C. Brooks es científico social e investigador de la felicidad. Desde julio de 2026 es catedrático del Departamento de Medicina, Salud y Sociedad de la Universidad de Vanderbilt. También trabajó como profesor en la Escuela Kennedy y en la Escuela de Negocios de Harvard.

Durante una década, Brooks presidió el Instituto Estadounidense de la Empresa (AEI, por sus siglas en inglés American Enterprise Institute). Además, presenta el pódcast Office Hours y es autor de más de una decena de libros, dos de ellos fueron número uno en la lista de superventas de The New York Times.