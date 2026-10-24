OKDIARIO sorprende a la consejera vasca que ha liberado a 46 etarras: «¿No cree usted que traiciona a los socialistas asesinados por ETA?»

OKDIARIO ha localizado en San Sebastián a María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y responsable de la semilibertad de 46 presos de ETA, entre ellos asesinos de Fernando Buesa y José Luis López de Lacalle. La socialista, que acudía a un acto con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este jueves por la mañana, apenas acertó a balbucear una respuesta antes de refugiarse en su coche oficial.

«¿Cómo cree que va a pasar a la historia? Como la consejera que liberó a los etarras». La pregunta de OKDIARIO sorprendió a María Jesús San José a pie de calle, camino de su lujoso coche oficial, tras el acto que compartió en San Sebastián con el ministro de Justicia. La respuesta de la consejera socialista fue escueta y desconcertada: «No, no voy a pasar. ¿Qué va a pasar a la historia?».

OKDIARIO le recordó los casos que están en manos de los tribunales: presos de ETA que salen de prisión gracias a las resoluciones de su departamento y a los que la Justicia obliga después a volver a la cárcel. «¿No siente que está traicionando a los socialistas?», le preguntó este periódico. Antes de que pudiera contestar, un guardaespaldas se interpuso para pedir que se dejara «moverse a la gente». La consejera no volvió a abrir la boca.

San José, nacida en Sestao en 1966, asumió la Consejería de Justicia y Derechos Humanos en junio de 2024, en el Gobierno de coalición PNV-PSE que preside Imanol Pradales. Fue la primera vez que los peneuvistas cedían esa cartera a sus socios socialistas. Desde entonces, su departamento ha concedido la semilibertad a 46 presos de ETA: 34 terceros grados y otros 12 regímenes flexibles al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la vía excepcional que combina elementos del segundo y el tercer grado y que se ha convertido en un atajo hacia la calle.

Entre los beneficiados figuran Luis Mariñelarena, condenado por los asesinatos del dirigente socialista Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza; Harriet Iragi, condenado por los asesinatos de José María Martín Carpena, Luis Portero y Antonio Muñoz Cariñanos; y Asier Arzalluz, uno de los asesinos del columnista José Luis López de Lacalle. Las primeras decisiones llegaron apenas una semana después de que la propia consejera prometiera en el Parlamento Vasco que nadie debía esperar de ella «un trato especial» a los presos de ETA.

Las víctimas del terrorismo han exigido su dimisión. Covite calificó de «decepción total» aquellos primeros terceros grados a presos que, denunció, no han mostrado arrepentimiento ni han colaborado con la Justicia. La Fiscalía ha recurrido y la Audiencia Nacional ha revocado varios de estos beneficios por considerarlos prematuros o insuficientemente acreditados.