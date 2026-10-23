Las revueltas en París aplazan el partido del PSG y le obligan a jugar en plena gala del Balón de Oro 2026

Uno de los grandes partidos del fútbol francés se aplaza por las revueltas en París. El PSG vs. Olympique de Lyon, agendado para el próximo domingo 25 de octubre a las 20:45 h, tendrá que jugarse el lunes, día clave en el deporte mundial por la entrega del Balón de Oro.

Los de Luis Enrique, que quieren seguir con buen pie en la Ligue 1, tendrán que medirse a un histórico de la competición el mismo día que se entrega el Balón de Oro en Londres (lunes 26 de octubre). Con Ousmane Dembélé como actual ganador del premio, no es la primera vez que le ocurre a los parisinos.

En la pasada gala, la edición de 2025, donde se llevó el galardón el exjugador del Barça, tuvieron que jugar ante el Olympique de Marsella también un lunes por inundaciones y problemas atmosféricos. Un obstáculo que también tendrán este año.

Las multitudinarias revueltas que sacuden París y el resto de Francia no cesan y crecen con el paso de los días. En la capital gala no se puede asegurar un encuentro sin disturbios ni reyertas para el fin de semana, por lo que se ha movido directamente a un lunes tachado en el calendario para cualquier aficionado al fútbol.

Un PSG protagonista en el Balón de Oro

Y el Paris Saint-Germain no es un club cualquiera en esta gala. El campeón de las dos últimas ediciones de la UEFA Champions League cuenta con hasta 10 candidatos entre los 30 que se disputarán el premio: Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Ferrán Torres, Nuno Mendes, William Pacho, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Marquinhos.

Además, es uno de los favoritos para hacerse con el premio al mejor equipo de la temporada tras ganar la Ligue 1 y revalidar la Champions League ante el Arsenal en la última final de la máxima competición europea.

Esta decisión pone en jaque a los representantes que llevarán al evento celebrado en Londres con motivo del 70 aniversario del primer Balón de Oro (1952). Se medirán ante un gran rival en un partido importante para la clasificación de la competición doméstica.

En el duelo por el liderato, el Lyon es actualmente primero de la Ligue 1, con 14 puntos. Mismo registro que un Paris Saint-Germain que marcha segundo por la diferencia de goles (+5 y +8). Los de Luis Enrique no han empezado con buen pie el torneo liguero, teniendo tropiezos en las primeras jornadas y encontrando poco a poco ritmo.

Además, llegan tras meter un dominante 4-2 al Barça en la tercera jornada de la UEFA Champions League. El bicampeón de Europa tendrá que jugar el día de la gala del Balón de Oro. Aún se desconoce la convocatoria para el partido ante el Lyon.