Otro lío con un gol de Cristiano en el reto de llegar a los 1.000, el segundo tanto ‘fantasma’ de su carrera

Cristiano Ronaldo continúa con su objetivo de alcanzar los 1000 goles. La leyenda portuguesa quiere seguir agrandando una carrera única. El número 982, logrado en la victoria 1-3 del Al-Nassr ante Al-Faisaly, puede ser un ‘gol fantasma’, ya que no todo el mundo parece estar de acuerdo.

Según explica OPTA, referencia deportiva de la estadística avanzada, el tanto que ponía el 0-2 fue en propia puerta del brasileño Andrei Girotto. Para la liga saudí, como para el propio Al-Nassr, el gol pertenece a Cristiano Ronaldo en el 49′.

En la jugada a balón parado, hay dudas sobre si la toca el astro portugués o es el jugador local el que la desvía y hace que el balón termine en la portería. Sería la segunda vez que un ‘gol fantasma’ tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. La primera fue en Anoeta en 2011 junto a Pepe con el Real Madrid.

La Saudi Pro League no dudó en dar el tanto a Cristiano Ronaldo tras la asistencia de Joao Felix y después de ser revisado por el VAR. Él salió a la banda a dejar marcada su icónica celebración. La historia va más allá, y es que el árbitro Abdullah Fahad Abdalaziz Al Owaydan, encargado de mediar el encuentro, escribió en el acta que ese 0-2 pertenecía a Cristiano Ronaldo.

Un Cristiano Ronaldo que quiere más

La leyenda de Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, crece con el paso de los días. Un jugador único que ha dejado un legado para la historia. Con más de 980 goles (982 si finalmente le dan el conseguido ante el Al-Faisaly), que acerca aún más esa cifra que parecía imposible de 1000 goles.

Tras su desencuentro con Jorge Jesús en la última convocatoria de la UEFA Nations League, donde terminó por marcharse al no jugar, lo que creó un cisma en el fútbol portugués, Cristiano sigue anotando y anotando con su club en la liga árabe.

En la que quizá sea su última temporada, el ex del Real Madrid y ganador de cinco UEFA Champions League busca pulverizar cualquier registro en la historia y afianzarse entre los mejores de todos los tiempos.