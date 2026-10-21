Cristiano y Messi encabezan la lista Forbes con jugadores del Madrid al acecho y Lamine como único español en el top 10

El tiempo parece no pasar para Cristiano Ronaldo y Leo Messi. La revista Forbes ha publicado el ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del planeta y ambos lideran la clasificación con una amplia diferencia respecto a los jugadores más mediáticos del momento. Una lista en la que las estrellas del Real Madrid han escalado varios puestos y con la sorpresa de Lamine Yamal como único representante español.

Como era de esperar, Cristiano sigue siendo la mayor máquina de hacer dinero con 300 millones de dólares. Un salario que se divide en los 250 millones que percibe con el Al Nassr y los otros 50 de sus negocios fuera del fútbol. Aunque aún se desconoce que vaya a ser su última temporada como profesional, el portugués sigue jugando con el objetivo de alcanzar los 1.000 goles. En cambio, Messi está muy por debajo en el segundo puesto con 145 millones: 70 ‘kilos’ del Inter de Miami y 75 de fuera del campo. Retirado con Argentina y con contrato en el equipo estadounidense hasta 2028, el argentino aún no ha dado pista de cuándo colgará las botas. Hay que recordar que ambos están invirtiendo en el mundo del fútbol comprando acciones como el Almería y el Eldense, respectivamente.

El tercer puesto lo ocupa Kylian Mbappé con 100 millones de dólares, de los cuales 70 los percibe en el Real Madrid. De sus negocios destaca cuando cambió el patrocinio de Nike para firmar con On y en el campo sigue buscando su primer gran título con el equipo blanco después de dos temporadas en blanco. De cerca le sigue Erling Haaland con 85 millones, pero todo podría cambiar si se determina la sanción al Manchester City por las irregularidades financieras. Un castigo que podría abrirle la puerta para salir de Inglaterra y, por tanto, buscar nuevo club.

En quinto lugar estaría Vinicius, que recientemente ha renovado con el Real Madrid y actualmente percibe 76 millones de dólares: 48 del club blanco y 28 de su cosecha. Sigue siendo una potencia del marketing y una atracción para las grandes marcas pese a no estar en su mejor momento deportivo. Sexto se encuentra Lamine Yamal, el único futbolista del Barcelona. Gana en torno a los 55 millones y la balanza está más pareja entre el club y fuera del fútbol, 35 frente a 20. En los últimos años ha crecido a un nivel brutal y es el único español en la lista, superando a Sadio Mané, con un sueldo aproximado de 54 millones de dólares entre lo que cobra con el Al Nassr y su caché fuera del campo.

Ya, en octava posición, está Jude Bellingham. El inglés también es un pilar en el Real Madrid y percibe 45 millones de dólares, de los cuales 29 del conjunto merengue. Un futbolista con una amplia presencia en marcas que le mete dentro del ranking. Supera así a su compatriota Harry Kane, noveno con 42 millones, con 29 ‘kilos’ procedentes del Bayern. El top 10 lo cierra Mohamed Salah con 40 millones y el 50% llega del Trabzonspor.